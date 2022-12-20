20.12.2022, 22:45
На платформу „Спектра“ возвращается видеопроект „Гражданин поэт“
ФОТО: | YouTube канал @spektrpress
На „Спектре“ эксклюзивно выходит новый сезон легендарного проекта „Гражданин поэт“.
Теперь на платформе „Спектра“! Самый отвязный (в хорошем смысле) видеопроект последних лет - „Гражданин поэт“ - ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Когда? С конца января и… до победного. Почему? А потому, что „можем повторить!“. Дмитрий Быков (ему сегодня 55!) продолжает творить, Андрей Васильев – продюсировать, а у Артура Смольянинова – дебют в „Гражданине Поэте“!
Также будет и офлайн! Билеты на концерты в Европе скоро в продаже.
А онлайн - на „Спектре“, можно подписаться тут.
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