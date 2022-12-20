На платформу „Спектра“ возвращается видеопроект „Гражданин поэт“

Теперь на платформе „Спектра“! Самый отвязный (в хорошем смысле) видеопроект последних лет - „Гражданин поэт“ - ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Когда? С конца января и… до победного. Почему? А потому, что „можем повторить!“. Дмитрий Быков (ему сегодня 55!) продолжает творить, Андрей Васильев – продюсировать, а у Артура Смольянинова – дебют в „Гражданине Поэте“!

Также будет и офлайн! Билеты на концерты в Европе скоро в продаже.

А онлайн - на „Спектре“, можно подписаться тут.

В тизере „Стремная ночь“ - обращение к наследию Марка Бернеса - уроженца города Нежин Черниговской области.