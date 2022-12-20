Хаапсалуский монстр попал в замкнутый круг

Василий Очкаленко подал жалобу в Тартуский административный суд на Департамент полиции и погранохраны. Спор связан с временным видом на жительство и возможностью отбывания наказания в тюрьме открытого типа.

Пресс-секретарь суда Аннет Крайцман поясняет, что задержанный иностранец может попасть, так сказать, в замкнутый круг — согласно правовым нормам, с одной стороны, обязательным условием помещения в тюрьму открытого типа является наличие вида на жительство, но с другой стороны, Департамент полиции и погранохраны не рассматривает заявление на вид на жительство, потому что у человека есть законное основание для пребывания в Эстонии (он отбывает тюремный срок).

Крейцман добавила, что суд еще не рассмотрел апелляцию. Суд все еще изучает содержание иска и вопрос о том, против кого заявитель может его подать.

В 1992 году Очкаленко убил 10-летнюю Светлану Волкову, а также совершил попытку ее изнасилования. 18 дней спустя он пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. О преступной деятельности Очкаленко подробнее читайте здесь. В 1993 году Очкаленко приговорили к смертной казни, но затем высшую меру заменили пожизненным заключением.

В 2019 и 2021 году осужденный подавал на УДО, но ему было отказано. Сейчас Очкаленко отбывает наказания в тюрьме открытого типа, то есть днем работает, а на ночь возвращается в тюрьму.