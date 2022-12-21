RUSDELFI В УКРАИНЕ | „От войны не бежим“. Украинские студенты борются за право выехать за границу

По словам Юрия, сбор всех необходимых документов занял очень много времени. Визу он ждал около двух месяцев, но ее не давали из-за больших очередей. Тогда студент из Мариуполя связался напрямую с польским консульством и рассказал о своей ситуации. Консульство пошло ему навстречу и назначило дату встречи.

Мне необходима языковая практика и общение вживую. В 2019 году я ездил в Польшу на учебу по обмену как один из лучших студентов своего факультета“, - рассказывает Юрий Ткаченко.

„Университет и город разрушены, продолжать учебу в Мариупольском университете в принципе тяжело. Там есть некий онлайн-вариант, но обучения как такового нет. На онлайн-обучении мы уже третий год: сначала ковид, теперь война. Заочно - это, конечно, очень здорово, но ты не получаешь никакого опыта, а я учусь по специальности английская филология, то есть, переводчик.

У 22-летнего Юрия Ткаченко из Мариуполя другая история. В течение полутора месяцев после полномасштабного вторжения он находился в осажденном городе. До того Юрий учился в Мариупольском университете в магистратуре.

„После подачи заявок в Жилинский университет началась война, и я задумался, что делать дальше - поступать или нет. Решил продолжить поступление. Так как я поступал через посредническую фирму, то заплатили ей большие взносы. Словацкий университет принял меня на обучение как одного из лучших абитуриентов. Я собрал все необходимые справки, в том числе для пересечения границы. Подходит срок моего выезда. Приезжаю на границу, а пограничники не выпускают“, - рассказывает Назар Шаповал.

Он поясняет, что начал учебу в одном из украинских ВУЗов, но в начале зимы прошлого года подал документы на поступление в европейский университет, так как обучение в местном высшем учебном заведении ему не понравилось.

„Проблема наша в том, что мы не можем выехать за границу на обучение. Нас не пропускают наши же украинские пограничники, которые аргументируют это тем, что у них есть указ свыше“, - рассказывает 19-летний студент Жилинского университета в Словакии Назар Шаповал.

„Я получил все документы, визу, оставалось получить справку-разрешение на выезд из военкомата. Сначала я ездил в один военкомат, где мне сказали, что им необходимо приглашение в электронном виде. У меня же приглашение с мокрой печатью. Мне пришлось ехать в другой военкомат в другой город. Там все приняли, но процесс затянулся в связи с медкомиссией. Очень трудоемкий процесс. И по итогу, когда я уже должен был получать свою отсрочку и справку-разрешение на выезд, мне говорят, что она будет действовать всего 1 день“, - рассказывает Юрий про бюрократию, с которой ему пришлось столкнуться.

По его словам, в военкомате ему сообщили, что новое разрешение пока не могут выдать, поскольку у них нет новой формы бланка. К этому времени - 14 сентября 2022 года - Госпогранслужба Украины официально заявила про полный запрет выезда студентов из Украины. Выезд студентов стал невозможен и для тех, кто только поступил в иностранный вуз, и для тех, кто уже давно там учится.

„По итогу мне дали отсрочку от службы, но мне не дали справку-разрешение на выезд. Онлайн-обучение на данный момент невозможно в связи с тем, что у нас регулярно отключают свет, из-за этого мобильная интернет-связь нормально не работает. Невозможно нормально продолжить обучение“, - рассказывает Юрий.

История Бориса Макабулы

19-летний Борис Макабула - студент Словацкого университета Матея Бела с 2019 года. Из-за пандемии он вынужден был вернуться в Украину и продолжать учебу дистанционно.

„Еще с весны и все лето студентов выпускали. Я думал, что все будет нормально и я смогу поехать на учебу. Но процесс получения всех документов, их пересылка и оформление в военкомате заняли много время. Когда я получил разрешение на выезд, то поехал на границу. Меня не выпустили, к тому времени уже действовало какое-то устное распоряжение на запрет выезда студентов. Пытался выехать через четыре границы, но пришлось возвращаться домой“, - рассказывает о своей ситуации Борис.

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