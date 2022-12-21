RUSDELFI В УКРАИНЕ | „От войны не бежим“. Украинские студенты борются за право выехать за границу(6)
В сентябре Украина ввела полный запрет на выезд студентов из страны. С 14 сентября 2022 года выехать не могут как те, кто только поступил в иностранный вуз, так и те, кто уже давно там учится. Украинские студенты уверены, что это незаконно, и добиваются своего права на выезд за границу. Представители общественной организации „Студенты без границ“ заверяют, что они не намерены бежать от войны, их цель - получить качественное образование и вернуться на родину.
История Назара Шаповала
„Проблема наша в том, что мы не можем выехать за границу на обучение. Нас не пропускают наши же украинские пограничники, которые аргументируют это тем, что у них есть указ свыше“, - рассказывает 19-летний студент Жилинского университета в Словакии Назар Шаповал.
Он поясняет, что начал учебу в одном из украинских ВУЗов, но в начале зимы прошлого года подал документы на поступление в европейский университет, так как обучение в местном высшем учебном заведении ему не понравилось.
„После подачи заявок в Жилинский университет началась война, и я задумался, что делать дальше - поступать или нет. Решил продолжить поступление. Так как я поступал через посредническую фирму, то заплатили ей большие взносы. Словацкий университет принял меня на обучение как одного из лучших абитуриентов. Я собрал все необходимые справки, в том числе для пересечения границы. Подходит срок моего выезда. Приезжаю на границу, а пограничники не выпускают“, - рассказывает Назар Шаповал.
История Юрия Ткаченко
У 22-летнего Юрия Ткаченко из Мариуполя другая история. В течение полутора месяцев после полномасштабного вторжения он находился в осажденном городе. До того Юрий учился в Мариупольском университете в магистратуре.
„Университет и город разрушены, продолжать учебу в Мариупольском университете в принципе тяжело. Там есть некий онлайн-вариант, но обучения как такового нет. На онлайн-обучении мы уже третий год: сначала ковид, теперь война. Заочно - это, конечно, очень здорово, но ты не получаешь никакого опыта, а я учусь по специальности английская филология, то есть, переводчик.
Мне необходима языковая практика и общение вживую. В 2019 году я ездил в Польшу на учебу по обмену как один из лучших студентов своего факультета“, - рассказывает Юрий Ткаченко.
Чтобы продолжить очную учебу, в июне он решил поступать в магистратуру в польский университет. Из ВУЗа сообщили, какие документы необходимы для поступления.
По словам Юрия, сбор всех необходимых документов занял очень много времени. Визу он ждал около двух месяцев, но ее не давали из-за больших очередей. Тогда студент из Мариуполя связался напрямую с польским консульством и рассказал о своей ситуации. Консульство пошло ему навстречу и назначило дату встречи.
„Я получил все документы, визу, оставалось получить справку-разрешение на выезд из военкомата. Сначала я ездил в один военкомат, где мне сказали, что им необходимо приглашение в электронном виде. У меня же приглашение с мокрой печатью. Мне пришлось ехать в другой военкомат в другой город. Там все приняли, но процесс затянулся в связи с медкомиссией. Очень трудоемкий процесс. И по итогу, когда я уже должен был получать свою отсрочку и справку-разрешение на выезд, мне говорят, что она будет действовать всего 1 день“, - рассказывает Юрий про бюрократию, с которой ему пришлось столкнуться.
По его словам, в военкомате ему сообщили, что новое разрешение пока не могут выдать, поскольку у них нет новой формы бланка. К этому времени - 14 сентября 2022 года - Госпогранслужба Украины официально заявила про полный запрет выезда студентов из Украины. Выезд студентов стал невозможен и для тех, кто только поступил в иностранный вуз, и для тех, кто уже давно там учится.
„По итогу мне дали отсрочку от службы, но мне не дали справку-разрешение на выезд. Онлайн-обучение на данный момент невозможно в связи с тем, что у нас регулярно отключают свет, из-за этого мобильная интернет-связь нормально не работает. Невозможно нормально продолжить обучение“, - рассказывает Юрий.
История Бориса Макабулы
19-летний Борис Макабула - студент Словацкого университета Матея Бела с 2019 года. Из-за пандемии он вынужден был вернуться в Украину и продолжать учебу дистанционно.
„Еще с весны и все лето студентов выпускали. Я думал, что все будет нормально и я смогу поехать на учебу. Но процесс получения всех документов, их пересылка и оформление в военкомате заняли много время. Когда я получил разрешение на выезд, то поехал на границу. Меня не выпустили, к тому времени уже действовало какое-то устное распоряжение на запрет выезда студентов. Пытался выехать через четыре границы, но пришлось возвращаться домой“, - рассказывает о своей ситуации Борис.
„Происходит футбол“
„Я стал обращаться к депутатам, писал в Министерство образования и в Государственную пограничную службу, но ничего не помогло. Мой университет онлайн-обучение не дает, потому что таких, как я, очень мало. Но мне дали поблажку: я должен приехать очно на одну сессию. Если не приеду, то меня отчислят, и по сути все старания, все деньги, которые с 2019 года были вложены, они уйдут в никуда“, - говорит Борис Макабула.
"Я тоже много писал обращений в Министерство образования и науки, в Государственную погранслужбу, президенту и в Министерство обороны, - добавляет Юрий Ткаченко. - Я попросил депутата Харьковского округа Викторию Кинзбурскую написать за меня обращение. Потому что были успешные кейсы выезда после этого. От нее мне пришел ответ - ей, как и всем другим студентам, дают типичную отписку“.
„Министерство образования говорит, что это не их компетенция, а пограничной службы. Пограничная служба ссылается на постановление Кабинета министров Украины. По сути происходит футбол: один пинает к другому, другие к третьему и т.д. И никто не хочет брать на себя никакую ответственность. Министерство образования вообще не помогает студентам. Складывается впечатление, что министр образования ненавидит студентов“, - довольно резко заявляет Юрий.
По словам Бориса Макабулы, Государственная пограничная служба Украины аргументирует запрет на выезд студентов тем, что только за август было выявлено порядка 600 поддельных разрешений на выезд.
„Студенты без границ“ и благодарность Залужному
После ряда подобных случаев ребята скооперировались и создали общественную организацию „Студенты без границ“, которая сейчас ведет активную деятельность за право студентов выехать на учебу за границу.
„Сейчас мы контактируем со многими депутатами, и очень многие якобы поддерживают нас, но только на словах. Мол, ребята, мы за вас, но решайте вы свою проблему сами. Единственный, кого я могу выделить, из тех, кто реально занимается нашей проблемой, это Мазурашу (народный депутат от партии „Слуга народа“ Георгий Мазурашу - прим.ред.). Он много помогает, делает хотя бы какие-то движения в нашу сторону. Было очень много проблем с Гришиной (народный депутат от партии „Слуга народа“ Юлия Гришина, эксперт по вопросам образования и науки - прим.ред.), которая, к сожалению, решила похайпиться на студентах и изначально сказала, что поможет, но в конце концов никакой помощи мы от нее так и не получили, только несбывшиеся надежды. Сейчас мы продолжаем борьбу, надеемся, что придем к общему успеху, все дружно поедем на обучение и будем получать знания“, - рассказывает Назар.
Вместе с тем студенты благодарят главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, благодаря которому еще весной студенты могли выезжать на учебу за границу.
„Если главнокомандующий ВСУ и министр обороны Алексей Резников говорят, что они не против, чтобы выезжали студенты, то возникает вопрос: а кто тогда против?“ - задается вопросом Юрий Ткаченко.
Бегство от войны?
„Некоторые спрашивают: „Вы хотите убежать от войны?“ Мы не хотим убежать от войны, мы хотим поехать на наше заслуженное обучение. Мы очень благодарны ребятам, которые воюют. Но при этом военные не против, чтобы выпускали студентов. Они сами об этом напрямую говорят. Кто хочет - воюет, но кто-то не может, кто-то не хочет, а кто-то боится. У всех разные причины, и если военные уже не против, то почему же не выпустить студентов?!“ - рассуждает Назар Шаповал.
„Без образованной молодежи в будущем ничего не получится. В любом случае война закончится нашей победой. Страну придется отстраивать, нужны будут молодые умы, нужны будут какие-то новые технологии. Все это станет возможным благодаря нашим ребятам и их знаниям, которые они могут получить в Европе“, - уверен Юрий.
„Многие аргументируют тем, что вы выедете заграницу и не вернетесь, - продолжает рассуждать на эту тему Назар Шаповал. - От себя могу лично сказать то, что наше государство, наоборот, делает так, чтобы люди возвращались. У меня до сих пор мотивация уехать и получить хорошее образование, чтобы помочь стране в развитии. Сейчас логистика развивается бешеными темпами и в войне она очень полезна. Потом бы я мог здесь задействовать свои знания по максимуму. К сожалению, пока я их не могу получить“.