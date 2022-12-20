Зеленский побывал в Бахмуте - самой горячей точке войны в Украине

Бахмут - средний по донбасским меркам город на севере Донецкой области и важный транспортный узел. Через него проходят дороги на Лисичанск и Северодонецк, Северск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Горловку и Луганск. Он стал прифронтовым в мае 2022 года, когда украинские войска отступили из Попасной, а российские нацелились на Славянск и Краматорск.

Тогда же начались регулярные обстрелы Бахмута. Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены.

Официальный представитель Владимира Зеленского рассказал о некоторых подробностях визита президента в Бахмут.

„Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал“, - сказал Сергей Никифоров в интервью украинскому общественному вещателю „Суспільне“.

Украинский государственный телеканал Freedom опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский вручает награды военным в Бахмуте.

Корреспондент Би-би-си по Восточной Европе Сара Рейнсфорд описывает визит Зеленского как значительный подъем духа украинских военнослужащих, особенно на контрасте с президентом России Владимиром Путиным, которого на прошлой неделе показывали в неизвестном месте в окружении его генералов.

Зеленский не в первый раз оказывается на передовой. Ранее он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, а также посещал освобожденные города Херсон и Изюм.

На обнародованных кадрах Зеленский стоит в окружении военных в просторном помещении, напоминающем цех или склад.

Канал также приводит цитату из выступления Зеленского: „Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи - чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное - чтобы свет был внутри“.