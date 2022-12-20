ВИДЕО | На российском экспортном газопроводе произошел взрыв. Погибли три человека

Как уточнили в МЧС Чувашии, возгорание произошло на участке газопровода в районе деревни Ямбахтино в результате утечки, передает „Медуза“.

По данным властей Чувашии, до возгорания компания Заволжское линейное управление магистральных газопроводов „Газпром трансгаз Нижний Новгород“ вела работы на этом участке трубопровода.

На месте пожара возникло факельное горение, сообщил Государственный комитет по делам гражданской обороны и ЧС республики. Вскоре его ликвидировали.

Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова сообщила РИА Новости, что в результате происшествия погибли три человека, один ранен. ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что погибшие были работниками газовой службы.

Экспортный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород был построен в начале 1980-х годов, отмечает РБК. По этому трубопроводу российский газ транспортируется из Западной Сибири в европейские страны. В районе газоперекачивающей станции „Суджа“ в Курской области газопровод пересекает границу РФ и Украины. Ответвления газопровода также идут на „Турецкий поток“ и в Среднюю Азию.