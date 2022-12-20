Нападающий сборной Эстонии по футболу перешел в болгарский клуб

После ухода из „Флоры“ в 2019 году, Сорга выступал за американский „Ди Си Юнайтед“, нидерландский „ВВВ-Венло“ и шведский „Гётеборг“.

В начале 2022 года Сорга подписал четырехлетний контракт с „Гётеборгом“, но заиграть в чемпионате Швеции не удалось. В восьми матчах за „Гетеборг“ Сорга забил один гол.

Контракт Сорги с „Локомотивом“ Пловдив рассчитан на два с половиной года. В прошлом сезоне клуб из Пловдива финишировал седьмым. В 2021-м команда завоевала серебро. В текущем сезоне „Локомотив“ после 18 туров занимает четвертое место.

„Локомотив“ Пловдив становился чемпионом Болгарии однажды и случилось это в сезоне 2003/2004.