20.12.2022, 20:14
Смотрите фильм на портале Delfi: „Братство львов“ — история самой легендарной футбольной команды Эстонии(2)
ФОТО: Delfi Meedia
Документальный фильм „Братство львов“ - про эстонский футбол, снятый при поддержке Delfi Media с сегодняшнего дня можно посмотреть на портале Delfi (на эстонском языке).
Документальный фильм „Братство львов“ - это история легендарной футбольной команды, образованной в 1978 году под руководством Романа Убакиви, который хотел тренировать эстонских парней в то время, когда спортивная общественность не считала самую популярную в мире игру подходящей для эстонского народа.