Футбол
20.12.2022, 20:14

Смотрите фильм на портале Delfi: „Братство львов“ — история самой легендарной футбольной команды Эстонии

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Lõvide vennaskond
Lõvide vennaskond
ФОТО: Delfi Meedia

Документальный фильм „Братство львов“ - про эстонский футбол, снятый при поддержке Delfi Media с сегодняшнего дня можно посмотреть на портале Delfi (на эстонском языке).

Документальный фильм „Братство львов“ - это история легендарной футбольной команды, образованной в 1978 году под руководством Романа Убакиви, который хотел тренировать эстонских парней в то время, когда спортивная общественность не считала самую популярную в мире игру подходящей для эстонского народа.

Безумное количество тренировок, успешные выездные матчи, абсурдные по нынешним меркам и трудовой этике истории рисуют красочную, душевную и вдохновляющую историю юношей, их харизматичного тренера и всех, кто принимал участие в этом долгом пути. В конце 1980-х эти футболисты стали национальными героями, и в них увидели эстонскую футбольную команду.

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