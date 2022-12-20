Смотрите фильм на портале Delfi: „Братство львов“ — история самой легендарной футбольной команды Эстонии

Документальный фильм „Братство львов“ - это история легендарной футбольной команды, образованной в 1978 году под руководством Романа Убакиви, который хотел тренировать эстонских парней в то время, когда спортивная общественность не считала самую популярную в мире игру подходящей для эстонского народа.

Безумное количество тренировок, успешные выездные матчи, абсурдные по нынешним меркам и трудовой этике истории рисуют красочную, душевную и вдохновляющую историю юношей, их харизматичного тренера и всех, кто принимал участие в этом долгом пути. В конце 1980-х эти футболисты стали национальными героями, и в них увидели эстонскую футбольную команду.