Четыре тысячи евро в месяц. Как распределяют свои финансы IT- специалисты в Эстонии

„На первый взгляд кажется, что это огромные деньги. Но каждый раз, когда подсчитываю бюджет в конце месяца, становится грустно, — рассказывает Алексей. — Начну с того, что супруга устроиться по своей специальности в Эстонии не может, нужно высокое знание языка“. Поэтому, отмечает мужчина, доход в семье пока такой, и если в России получалось деньги откладывать, то в Эстонии это оказалось сложно.