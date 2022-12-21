Новости Эстонии
21.12.2022, 07:06

Четыре тысячи евро в месяц. Как распределяют свои финансы IT- специалисты в Эстонии

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ФОТО: Merilin Ulm | Õhtuleht

Диапазон зарплат тех, кто работает в Эстонии в сфере информационных технологий, обычно составляет 2000- 3500 евро. На некоторых позициях айти-специалисты особо ценятся, в том числе и финансово. RusDelfi поговорил с нескольким представителями в сфере IT и узнал, почему иногда не хватает даже таких больших по меркам Эстонии зарплат.

Алексей, 30 лет.

Женат, двое детей. Переехали год назад из России.

Работает в крупной IT-компании. Зарплата — 4 тысячи евро.

„На первый взгляд кажется, что это огромные деньги. Но каждый раз, когда подсчитываю бюджет в конце месяца, становится грустно, — рассказывает Алексей. — Начну с того, что супруга устроиться по своей специальности в Эстонии не может, нужно высокое знание языка“. Поэтому, отмечает мужчина, доход в семье пока такой, и если в России получалось деньги откладывать, то в Эстонии это оказалось сложно.

„Много финансов уходит на детей. Кружки по интересам в Таллинне — недешевое удовольствие. Плавание, рисование, хоккей, эстонский и английский — в месяц выходит примерно под 1000 евро. Можно, конечно, что-то и сократить, но зачем, если детям нравится, а мы видим результат“, — рассказывает Алексей.

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