Четыре тысячи евро в месяц. Как распределяют свои финансы IT- специалисты в Эстонии(5)
Диапазон зарплат тех, кто работает в Эстонии в сфере информационных технологий, обычно составляет 2000- 3500 евро. На некоторых позициях айти-специалисты особо ценятся, в том числе и финансово. RusDelfi поговорил с нескольким представителями в сфере IT и узнал, почему иногда не хватает даже таких больших по меркам Эстонии зарплат.
Алексей, 30 лет.
Женат, двое детей. Переехали год назад из России.
Работает в крупной IT-компании. Зарплата — 4 тысячи евро.
„На первый взгляд кажется, что это огромные деньги. Но каждый раз, когда подсчитываю бюджет в конце месяца, становится грустно, — рассказывает Алексей. — Начну с того, что супруга устроиться по своей специальности в Эстонии не может, нужно высокое знание языка“. Поэтому, отмечает мужчина, доход в семье пока такой, и если в России получалось деньги откладывать, то в Эстонии это оказалось сложно.