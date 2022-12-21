21.12.2022, 09:50
Запуск электростанции Auvere откладывается на следующий год. Непрерывные проблемы вызваны плохой работой строителей
ФОТО: | Delfi Meedia
Электростанция Auvere (Ида-Вирумаа) будет вновь запущена в работу только в следующем году. Компания Eesti Energia обвиняет в постоянных проблемах строителя, на которого уже обращались в арбитраж, пишет Ärileht.
„После последних ремонтных работ на электростанции Auvere обнаружились утечки на одном теплообменнике. Если поначалу была надежда запустить электростанцию к 22 декабря, то после охлаждения агрегатов и детального осмотра пришлось продлить ремонтный период до 6 января“, - сообщил председатель правления предприятия Enefit Power Андрес Вайнола.