Экономика
21.12.2022, 09:50

Запуск электростанции Auvere откладывается на следующий год. Непрерывные проблемы вызваны плохой работой строителей

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Электростанция Auvere (Ида-Вирумаа) будет вновь запущена в работу только в следующем году. Компания Eesti Energia обвиняет в постоянных проблемах строителя, на которого уже обращались в арбитраж, пишет Ärileht.

„После последних ремонтных работ на электростанции Auvere обнаружились утечки на одном теплообменнике. Если поначалу была надежда запустить электростанцию к 22 декабря, то после охлаждения агрегатов и детального осмотра пришлось продлить ремонтный период до 6 января“, - сообщил председатель правления предприятия Enefit Power Андрес Вайнола.

Из четырех теплообменников в ходе осенних ремонтно-профилактических работ были заменены два наиболее проблемных. Однако сначала протечки обнаружились на третьем (который не меняли) теплообменнике, а после ввода электростанции в строй - и на последнем четвертом теплообменнике.

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