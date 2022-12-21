Запуск электростанции Auvere откладывается на следующий год. Непрерывные проблемы вызваны плохой работой строителей

„После последних ремонтных работ на электростанции Auvere обнаружились утечки на одном теплообменнике. Если поначалу была надежда запустить электростанцию к 22 декабря, то после охлаждения агрегатов и детального осмотра пришлось продлить ремонтный период до 6 января“, - сообщил председатель правления предприятия Enefit Power Андрес Вайнола.

Из четырех теплообменников в ходе осенних ремонтно-профилактических работ были заменены два наиболее проблемных. Однако сначала протечки обнаружились на третьем (который не меняли) теплообменнике, а после ввода электростанции в строй - и на последнем четвертом теплообменнике.