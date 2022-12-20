Новости Эстонии
20.12.2022, 13:20

Яна Тоом: наш электорат исторически был протестным

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ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом считает, что рейтинг центристов среди русскоязычных жителей Эстонии растет, поскольку те не видят для себя альтернативы этой политической силе.

„Наш электорат исторически был протестным. Центристская партия находилась у власти, но ничего радикально к лучшему не изменилось. В итоге люди стали разочаровываться, и наш рейтинг падал. А сейчас перед выборами люди стали оглядываться, кому бы можно отдать свой голос. И оказалось, что больше никого нет. Мы в партии это всегда понимали. Сейчас, видимо, это стали понимать и избиратели. Это что касается русскоязычных избирателей“, - прокомментировала Яна Тоом в разговоре с rus.err.ee свежий рейтинг центристов.

„Что касается нашего общего рейтинга, то нужно учитывать две вещи: во-первых, появление новых партий, а во-вторых, фактор Юри Ратаса. Несмотря на то, что поддержка EKRE выше, Ратас как потенциальный кандидат в премьер-министры более популярен, чем Мартин Хельме. С одной стороны люди хотят, чтобы кто-то стучал ногами и политически грубо разговаривал, а с другой хотят, чтобы премьер-министром был человек рукопожатный. Эти вещи многое объясняют“, - сказала Тоом.

В комментарии радионовостям ERR Айвар Воог не исключил, что в обозримом будущем центристы смогут обогнать EKRE в рейтинге популярности партий.

„Я на прогнозы внимание не обращаю: ни на хорошие, ни на плохие. Мой прогноз - это когда я иду условно на Центральный рынок в Таллинне и слушаю, что мне говорят продавцы. Это чудесный барометр. Обратная связь с улицы обычно дает более адекватную картину. Подходят к тебе люди здороваться или нет, смотрят ли они в сторону или на тебя“, - заметила вице-председатель Центристской партии.

„Когда в последний раз была на Центральном рынке? На прошлой неделе. Реакция людей - лучше, чем было летом. Но до пика мы еще не дошли. Обниматься пока не кидаются. Но лед уже растаял“, - сказала Яна Тоом.

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