Яна Тоом: наш электорат исторически был протестным

„Наш электорат исторически был протестным. Центристская партия находилась у власти, но ничего радикально к лучшему не изменилось. В итоге люди стали разочаровываться, и наш рейтинг падал. А сейчас перед выборами люди стали оглядываться, кому бы можно отдать свой голос. И оказалось, что больше никого нет. Мы в партии это всегда понимали. Сейчас, видимо, это стали понимать и избиратели. Это что касается русскоязычных избирателей“, - прокомментировала Яна Тоом в разговоре с rus.err.ee свежий рейтинг центристов.

„Что касается нашего общего рейтинга, то нужно учитывать две вещи: во-первых, появление новых партий, а во-вторых, фактор Юри Ратаса. Несмотря на то, что поддержка EKRE выше, Ратас как потенциальный кандидат в премьер-министры более популярен, чем Мартин Хельме. С одной стороны люди хотят, чтобы кто-то стучал ногами и политически грубо разговаривал, а с другой хотят, чтобы премьер-министром был человек рукопожатный. Эти вещи многое объясняют“, - сказала Тоом.

В комментарии радионовостям ERR Айвар Воог не исключил, что в обозримом будущем центристы смогут обогнать EKRE в рейтинге популярности партий.

„Я на прогнозы внимание не обращаю: ни на хорошие, ни на плохие. Мой прогноз - это когда я иду условно на Центральный рынок в Таллинне и слушаю, что мне говорят продавцы. Это чудесный барометр. Обратная связь с улицы обычно дает более адекватную картину. Подходят к тебе люди здороваться или нет, смотрят ли они в сторону или на тебя“, - заметила вице-председатель Центристской партии.

„Когда в последний раз была на Центральном рынке? На прошлой неделе. Реакция людей - лучше, чем было летом. Но до пика мы еще не дошли. Обниматься пока не кидаются. Но лед уже растаял“, - сказала Яна Тоом.

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