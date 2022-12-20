Не всем пенсионерам и инвалидам выплатили 50 евро. Куда обращаться?

Напомним, что еще весной прежнее коалиционное правительство реформистов и центристов приняло решение выплатить в ноябре единоразовое пособие в 50 евро всем пенсионерам по старости, родителям, получающим детские пособия, а также нетрудоспособным людям. Пособие должно было сгладить быстрый рост цен на товары и услуги первой необходимости.

Разовое пособие для смягчения цен всем пенсионерам было выплачено 4 ноября, а родителям, получающим пособие на ребенка, – 8 ноября. Касса по безработице выплатила пособие нетрудоспособным с 5 по 10 декабря, пояснили „НГ“ в Кассе по безработице. Пособие выплачивалось на банковский счет автоматически, для его получения не требовалось никаких ходатайств.

Никаких жалоб на то, что пособие кем-то не было получено, Департамент социального страхования и Касса по безработице не получали. Однако в случае возникновения конкретных вопросов можно обратиться по инфотелефону 7773000.

Пособие, которое выплачивала Касса по безработице, полагалось лишь людям, у которых трудоспособность в ноябре 2022 года отсутствовала полностью. Людям с частичной трудоспособностью его не выплачивали. А следовательно, не полагалось пособие и Марии, у которой была установлена частичная трудоспособность.

В общей сложности единоразовую поддержку в этом году получили около 584 000 человек на сумму около 29 миллионов евро. Напомним, что изначально центристы хотели, чтобы сумма единоразового пособия для смягчения роста цен составила 100 евро, но не получили на это согласия партнеров по коалиции.