Без света и воды: киевляне не падают духом, но на грани срыва, страдают и домашние питомцы

„Спала мало, проснулась замученная“,- рассказывает киевлянка - ветеринар Виталия. У Виталии дома живет несколько кошек и собак, которые тоже страдают от войны. „Света нет больше суток, сегодня пропала и вода…С кучей животных это катастрофа. И восьмой этаж пешком меня замучил. Хорошо у меня есть туристическая плитка и гейзерная кофеварка, и запасы воды - хоть какой кофе себе сварганила….“, - делится Виталия.