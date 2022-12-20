Без света и воды: киевляне не падают духом, но на грани срыва, страдают и домашние питомцы
Киевляне вторые сутки подряд без света. Люди пытаются даже шутить, но с каждым часом их силы кончаются.
„Спала мало, проснулась замученная“,- рассказывает киевлянка - ветеринар Виталия. У Виталии дома живет несколько кошек и собак, которые тоже страдают от войны. „Света нет больше суток, сегодня пропала и вода…С кучей животных это катастрофа. И восьмой этаж пешком меня замучил. Хорошо у меня есть туристическая плитка и гейзерная кофеварка, и запасы воды - хоть какой кофе себе сварганила….“, - делится Виталия.
„20 декабря, заход на вторые сутки. Света нет. Пункты „незламности“ темные и пустые. Все розетки в ТЦ с утра заняли айтишники, и уже без вариантов проситься подзарядить телефон или реанимировать ноут. Зато есть нормальный интернет, поэтому если ноутбук не сдохнет, можно поработать с интернетом. Потом поискать кофейню, где ещё будет свободная розетка...“, - рассказывает киевлянка, психолог и мама маленького сына Маргарита.