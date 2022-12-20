ОТ РЕДАКЦИИ | Задача на 2023 год - остановить кровожадную путинскую Россию

Сегодня 300 дней войны, 300 дней с момента, когда Россия вероломно вторглась на территорию Украины. То, что руководство России планировало как „блиц-криг“ и легкую победу за три дня, стало самым кровавым и разрушительным конфликтом в сердце Европы после Второй мировой войны. В этой войне погибли тысячи людей, миллионы жителей Украины были вынуждены покинуть свою страну и рассеяться по миру, в точности как и сотни россиян, сбежавших от мобилизации и репрессий в России.

Эта война наложила свою печать на весь 2022 год: из-за нее практически нет хороших новостей, и даже когда хорошие новости все-таки находятся, люди не могут радоваться, пока в мире творятся ужасы, пока погибают невинные люди. В начале войны была слабая надежда, что эта война не продлится долго. После провала путинского „блиц-крига“ все еще казалось, что войну можно остановить переговорами. Сейчас такие ожидания кажутся наивными, потому что на протяжении двадцати лет правления Путин никогда не шел на компромиссы и тем более не считался с человеческими жизнями.

Нельзя надеяться и на то, что жители России восстанут против путинской агрессии в Украине или повторится Февральская революция 1917 года, когда мобилизованные повернули штыки против режима, который толкал их на бессмысленную войну, ведомую бездарными генералами.