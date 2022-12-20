ОТ РЕДАКЦИИ | Задача на 2023 год - остановить кровожадную путинскую Россию
Путинская Россия не способна победить, она может лишь уничтожать и убивать мирных людей и саму себя.
Сегодня 300 дней войны, 300 дней с момента, когда Россия вероломно вторглась на территорию Украины. То, что руководство России планировало как „блиц-криг“ и легкую победу за три дня, стало самым кровавым и разрушительным конфликтом в сердце Европы после Второй мировой войны. В этой войне погибли тысячи людей, миллионы жителей Украины были вынуждены покинуть свою страну и рассеяться по миру, в точности как и сотни россиян, сбежавших от мобилизации и репрессий в России.
Эта война наложила свою печать на весь 2022 год: из-за нее практически нет хороших новостей, и даже когда хорошие новости все-таки находятся, люди не могут радоваться, пока в мире творятся ужасы, пока погибают невинные люди. В начале войны была слабая надежда, что эта война не продлится долго. После провала путинского „блиц-крига“ все еще казалось, что войну можно остановить переговорами. Сейчас такие ожидания кажутся наивными, потому что на протяжении двадцати лет правления Путин никогда не шел на компромиссы и тем более не считался с человеческими жизнями.
Нельзя надеяться и на то, что жители России восстанут против путинской агрессии в Украине или повторится Февральская революция 1917 года, когда мобилизованные повернули штыки против режима, который толкал их на бессмысленную войну, ведомую бездарными генералами.
Приблизить конец войны может лишь успех украинской армии. На сегодняшний день украинская армия взяла под свой контроль более половины территорий, которые были захвачены российскими оккупантами после 24 февраля 2022 года. Сейчас украинские военные опасаются нового вторжения российских вооруженных сил через Беларусь. Такой вариант развития событий возможен, потому что Путин и его окружение являются авантюристами. Такое совместное предприятие может стать самоубийственным и для Путина, и для Лукашенко, чье положение в Беларуси колебалось до войны 2022 года (теперь же большинство беларусов находится в заложниках у лукашенковского режима, и произвол власти стал абсолютным). Вероятность успеха Украины в первой половине 2023 года достаточно высока. В 2022 году Путин потерял свою регулярную и профессиональную армию, и теперь наивно надеется, что положение сможет спасти армия мобилизованных.
До нового 2023 года остались считанные дни. Несколько поколений в позднем Советском Союзе хорошо усволили, что „главное, лишь бы не было войны“, и для большинства это было прописной истиной. Путинская Россия пошла другим путем и в течении нескольких лет взращивала культ войны и милитаризма. Но текущий год показал, что из-за прогнившей внутренней структуры, коррупции и отстутствия дисциплины Россия не в состоянии выиграть войну. Россия может лишь убивать соседей и свой собственный народ. Поэтому главная задача для всего мира в новом 2023 году - остановить это чудовище.