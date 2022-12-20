ФОТО | В порту Мууга вспыхнул пожар: работы по тушению будут продолжаться до утра среды(52)
Сегодня, 20 декабря, в 10:02 в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что на территории порта Мууга горит склад, принадлежащий ExpoGroup.
Спасатели отреагировали большими силами. К тушению были привлечены 17 пожарных команд, задействованы были и добровольные спасатели.
Люди были быстро эвакуированы, пострадавших нет. По прибытию пожарных радиус потенциально опасной зоны составлял 800 метров с каждой стороны склада.
Пожар был локализован в 16.15. Как сообщили из Спасательного департамента в 19 часов, пожар был основном потушен, пожарные тушили тлеющие очаги и вскрывали конструкции.
По оценке оперативного руководителя, работы по окончательному тушению и мониторинг ситуации будут продолжаться по меньшей мере до утра среды.
Причины пожара выяснятся в ходе расследования.