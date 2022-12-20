ФОТО | В порту Мууга вспыхнул пожар: работы по тушению будут продолжаться до утра среды

Спасатели отреагировали большими силами. К тушению были привлечены 17 пожарных команд, задействованы были и добровольные спасатели.

Люди были быстро эвакуированы, пострадавших нет. По прибытию пожарных радиус потенциально опасной зоны составлял 800 метров с каждой стороны склада.

Пожар был локализован в 16.15. Как сообщили из Спасательного департамента в 19 часов, пожар был основном потушен, пожарные тушили тлеющие очаги и вскрывали конструкции.

По оценке оперативного руководителя, работы по окончательному тушению и мониторинг ситуации будут продолжаться по меньшей мере до утра среды.

Причины пожара выяснятся в ходе расследования.