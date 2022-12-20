ГРАФИК | Индекс цен производителей промышленной продукции за год вырос на 22,4%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с ноябрем 2021 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания и изделий из металла. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 16,4%, в том числе в производстве продуктов питания — 26,8%“, — добавила Эвели Шокман.

По сравнению с октябрем на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, продуктов питания и строительных материалов. На индекс повлияло также снижение цен в производстве электронного оборудования и топливных масел. Индекс цен на экспортную продукцию в ноябре остался на том же уровне, что и в октябре. Более всего повысились цены электроэнергии, мебели, машин и оборудования. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, изделий из бумаги и фармацевтической продукции.

По сравнению с ноябрем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 20,2%.Индекс цен на импортную продукцию в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 0,5%. Более всего выросли цены электроэнергии, строительных материалов и табачных изделий. Кроме того, наиболее снизились цены изделий из древесины, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены сельскохозяйственной продукции. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 18,0%.