Не поскользнитесь! Управа Ласнамяэ раздает гранитную крошку для борьбы с наледью

„Согласно текущему прогнозу погоды, в течение этой недели в Таллинне снег, слякоть и дождь будут сменять друг друга, а крайне изменчивая температура поспособствует обледенению на дорогах. Просим квартирные товарищества не экономить гранитную крошку и при необходимости приехать за дополнительной“, - сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ. Старейшина советует всем быть особенно осторожными, так как при такой переменчивой погоде дорожные условия могут стать очень опасными.



Гранитную крошку можно будет получить с 21 по 23 декабря в промежутке с 15 до 19 часов. Выдача мешков с крошкой будет проходить на площадке по адресу бульвар Паэвялья, 5. Предварительной регистрации не требуется. Бесплатные мешки с гранитной крошкой предусмотрены для зарегистрированных в коммерческом регистре квартирных товариществ Ласнамяэ. На каждое КТ предусмотрено три мешка с гранитной крошкой весом по 25 кг.



В соответствии с правилами благоустройства города Таллинна владелец участка недвижимости обязан осуществлять уборку находящихся на его участке тротуаров, а также тротуара между его участком и проезжей частью. Уборка должна включать в себя борьбу со снегом и льдом таким образом, чтобы на тротуаре можно было безопасно передвигаться. Для борьбы с гололедом следует использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Не допускается использование золы, песка или хлоридов. На тротуаре должно быть обеспечено пространство для передвижения шириной не менее полутора метров. На поверхности снега или льда не должно быть неровностей, которые представляют опасность или мешают движению.