Тревожные сутки: Шесть человек доставили в больницы после различных ДТП, пострадал годовалый ребенок

Вчера в 09:04 в деревне Ухмарду Тартуской волости на 100-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга автомобиль Subaru Legacy, которым управляла 40-летняя женщина, вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречным фургоном Volkswagen Transporter, которым управлял 37-летний мужчина. Медики доставили в клинику Тартуского университета водителей автомобилей и годовалого мальчика, который был пассажиром Subaru.

В 09:41 в деревне Килтси Ляэнемаа на 75-м километре дороги Яасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла грузовик Scania, которым управлял 24-летний мужчина, не справился с управлением на повороте, затормозил и столкнулся с движущимся встречным автомобилем Jeep Cherokee, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель джипа был доставлен в больницу Ляэнемаа.

В 14:45 на 29-м километре дороги Кяэпа-Обиница-Вымморски-Петсери в деревне Яанимяэ волости Сетомаа Выруского уезда 54-летний мужчина на грузовике выехал в кювет. В больницу доставили 43-летнего мужчину, который был пассажиром грузовика.

В 18:41 в волости Раэ автомобиль Nissan X-Trail, которым управлял 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, свернул на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer Evolution с 38-летним мужчиной за рулем. Водителя Nissan доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.