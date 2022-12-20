20.12.2022, 08:26
Швейцарский футболист умер в бассейне во время отпуска
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Защитник швейцарского „Уши“ Элия Алессандрини трагически скончался во время отпуска.
25-летний защитник футбольного клуба „Уши“ из Челлендж-лиги Швейцарии, трагически скончался, сообщает Blick.ch.
Трагедия произошла во время купания в бассейне в Омане, где 25-летний футболист проводил отпуск вместе со своей девушкой. По информации Luzerner Zeitung, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью. Официально эта информация не была подтверждена.
„Мы ошеломлены, нет слов. Скорбим по Элии Алессандрини. Наш бывший игрок, капитан и хороший друг по сей день. Наши мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, дорогой Элия“, – написал в соцсетях бывший клуб защитника „Кринс“.