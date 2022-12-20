Швейцарский футболист умер в бассейне во время отпуска

Трагедия произошла во время купания в бассейне в Омане, где 25-летний футболист проводил отпуск вместе со своей девушкой. По информации Luzerner Zeitung, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью. Официально эта информация не была подтверждена.