Лучший футболист мира Бензема завершил карьеру в сборной Франции

Обладатель приза лучшему футболисту года „Золотой мяч“ нападающий Карим Бензема заявил в Instagram о завершении карьеры в сборной Франции.



Бензема в день 35-летия опубликовал фотографию в форме сборной Франции.



„Я прилагал усилия и совершал ошибки, которые привели меня туда, где я нахожусь сейчас, и я горжусь этим. Я написал свою историю, а наша закончилась“, — написал футболист.

Бензема получил травму мышцы бедра перед самым началом турнира и не смог помочь сборной Франции в Катаре.



Французы в финале проиграли аргентинцам по пенальти.



Нападающий „Реала“ Бензема — победитель Лиги наций (2021 год) в составе сборной Франции. Форвард провел за национальную команду 97 матчей, в которых забил 37 мячей.



Бензема пропустил чемпионат Европы 2016 года и чемпионат мира 2018 года из-за исключения из сборной за соучастие в шантаже интимным видео партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Форвард вернулся в сборную в 2021 году.

Источник - РБК



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