ЕС договорился о потолке цен на природный газ

Этому предшествовали несколько недель напряженных переговоров, поскольку мнения о том, как лучше справиться с энергетическим кризисом в Европе, разделились.

Два предыдущих экстренных совещания не привели к успеху, хотя руководители стран ЕС подталкивали своих министров энергетики к скорейшему принятию решения.

G7 вслед за ЕС ввела потолок цен на нефть из России. Москва заявила, что не примет это ограничение

По словам еврочиновников, Германия, чей газовый рынок является крупнейшим в Европе, а также ряд других стран скептически относились к новой мере, однако в итоге перевесили голоса других стран, готовых к компромиссу.

„Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что нужно быть очень осторожными, чтобы из лучших побуждений не причинить зла“, - заявил накануне заседания, проходившего под председательством Чехии, министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.