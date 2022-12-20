Пять советов о том, как безопасно ездить по зимним дорогам
В этом году зима наступила рано, и местами на дорогах стало очень заснеженно и скользко, поэтому случались дорожно-транспортные происшествия, порой с трагическими последствиями. Советы о том, как безопасно добираться до мест назначения, дает руководитель отдела по рассмотрению ущерба PZU Kindlustus Яанус Танне.
Очищайте свой автомобиль от снега и льда
Часто бывает так, что, выходя утром из дома, человек спешит, и чтобы не опоздать, он счищает с автомобиля лишь минимум снега и льда. Однако это может отразиться на дорожном движении, поскольку при резком торможении оставшийся на крыше сугроб может соскользнуть на лобовое стекло, в результате чего водитель полностью лишится видимости дороги. А тягачи и автобусы могут стать опасными для других транспортных средств, поскольку падающие с крыши глыбы снега и льда в худшем случае могут разбить лобовое стекло движущегося сзади автомобиля. Также водителям стоит проверять, не накопилось ли много снега и льда в колесных арках, поскольку выпавшие из колесных арок глыбы льда тоже могут нанести ущерб другим транспортным средствам.
Проверяйте, исправны ли фары и шины
Поскольку длительность светового дня сейчас составляет не более шести часов, большую часть времени автомобилю приходится двигаться в темноте. Поэтому всегда проверяйте, исправны ли передние и задние фары автомобиля. Не забывайте и о том, что при использовании дневных ходовых огней у многих автомобилей задние фары совершенно не горят, поэтому стоит всегда заранее включать фары ближнего света или автоматический режим, который будет делать это за водителя.
Также не забывайте проверять шины. Хотя пока еще можно ездить с зимними шинами, остаточная глубина рисунка которых составляет 3 миллиметра, рекомендуется использовать шины с остаточной глубиной рисунка как минимум 5 миллиметров. Поскольку шины со временем изнашиваются и становятся более жесткими, желательно менять их по прошествии максимум пяти лет. Даже в том случае, если остаточная глубина рисунка шин еще достаточна.
Проверяйте стеклоочистители и жидкость для омывания стекол
Зимняя пора представляет большой вызов и для стеклоочистителей, поскольку из-за морозов и обледенения они быстро изнашиваются.
Зимняя пора представляет большой вызов.
Особенно быстро это происходит в случае их использования на обледеневшем лобовом стекле. Поэтому если во время работы стеклоочистители стали оставлять на стекле полосы, самая пора приобрести новые стеклоочистители. Нельзя ждать до тех пор, пока стеклоочистители не начнут ухудшать видимость вместо того, чтобы ее улучшать, поскольку это опасно для дорожного движения.
Выбирайте скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями
Причиной львиной доли дорожно-транспортных происшествий является слишком высокая скорость – как в летний, так и в зимний период. Водитель должен всегда помнить о том, что ехать с максимально допустимой скоростью можно только при хороших дорожных условиях, а когда на дорогах снег и лед, эта скорость может быть небезопасной. Поэтому всегда нужно следить за поведением своего автомобиля и сразу снижать скорость, как только возникнет сомнение в том, что автомобиль будет и дальше четко двигаться по дороге. Все современные автомобили оснащены системой контроля устойчивости, однако она не творит чудеса.
Соблюдайте безопасную дистанцию
На зимних дорогах крайне важно не только выбирать правильную скорость, но и соблюдать безопасную дистанцию. На обледеневшей дороге тормозной путь транспортного средства увеличивается более чем в два раза. Это означает, что дистанция должна быть значительно больше, чем во время езды по сухой дороге в летний период. Достаточная дистанция позволяет водителю автомобиля своевременно отреагировать на опасность и избежать несчастного случая.
Не забывайте об аккумуляторе
Морозы являются испытанием и для аккумуляторов автомобилей, особенно в случае поездок по городу на небольшие расстояния. При каждом запуске двигателя аккумулятору требуется большое количество энергии, однако поездки на расстояние пару километров, как правило, не достаточно для того, чтобы генератор успел хорошо зарядить аккумулятор. Поэтому может случиться так, что в какой-то момент автомобиль перестанет заводиться, и водителю понадобится помощь в запуске двигателя. Своевременная проверка емкости и при необходимости замена аккумулятора помогают избегать таких неприятных сюрпризов. Также аккумулятор медленнее изнашивается в том случае, если водитель совершает как можно больше необходимых поездок сразу – без больших перерывов, поскольку аккумулятору гораздо легче запускать теплый двигатель, который в таком случае изнашивается тоже намного медленнее.
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Желаем безопасной езды!