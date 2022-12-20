Пять советов о том, как безопасно ездить по зимним дорогам

Очищайте свой автомобиль от снега и льда

Часто бывает так, что, выходя утром из дома, человек спешит, и чтобы не опоздать, он счищает с автомобиля лишь минимум снега и льда. Однако это может отразиться на дорожном движении, поскольку при резком торможении оставшийся на крыше сугроб может соскользнуть на лобовое стекло, в результате чего водитель полностью лишится видимости дороги. А тягачи и автобусы могут стать опасными для других транспортных средств, поскольку падающие с крыши глыбы снега и льда в худшем случае могут разбить лобовое стекло движущегося сзади автомобиля. Также водителям стоит проверять, не накопилось ли много снега и льда в колесных арках, поскольку выпавшие из колесных арок глыбы льда тоже могут нанести ущерб другим транспортным средствам.

Проверяйте, исправны ли фары и шины

Поскольку длительность светового дня сейчас составляет не более шести часов, большую часть времени автомобилю приходится двигаться в темноте. Поэтому всегда проверяйте, исправны ли передние и задние фары автомобиля. Не забывайте и о том, что при использовании дневных ходовых огней у многих автомобилей задние фары совершенно не горят, поэтому стоит всегда заранее включать фары ближнего света или автоматический режим, который будет делать это за водителя.

Также не забывайте проверять шины. Хотя пока еще можно ездить с зимними шинами, остаточная глубина рисунка которых составляет 3 миллиметра, рекомендуется использовать шины с остаточной глубиной рисунка как минимум 5 миллиметров. Поскольку шины со временем изнашиваются и становятся более жесткими, желательно менять их по прошествии максимум пяти лет. Даже в том случае, если остаточная глубина рисунка шин еще достаточна.

Проверяйте стеклоочистители и жидкость для омывания стекол

Зимняя пора представляет большой вызов и для стеклоочистителей, поскольку из-за морозов и обледенения они быстро изнашиваются.

Зимняя пора представляет большой вызов.