Психолог объяснил, что происходит с Путиным и как он относится к своим дочерям

Изменился ли Путин с начала войны?

Путин за эти месяцы не менялся, он все еще в образе уличного гопника, оперирует понятием „так они ж первые начали“. Единственное, в последнее время появились еще и сюжеты, в которых он напряжен. Но в целом, по-моему, он не меняется. То есть, у него не может быть никакой трансформации, это человек, который упорно будет искать варианты дойти до конца, до победы. Это - психопатический тип характера, и изменения если и могут произойти, то только в самый последний момент, как „у Гитлера в бункере“.

Выглядит ли он напуганным? Есть медь люди а российском генштабе, которые понимают, что с военной точки зрения что-то у них идет не так.

Характер Путина относится к психопатичному типу характеров - к нему относятся психопаты или нарциссы психопатичного толка. В этом случае понятие „напуган“ не вписывается в этот тип характера. У него есть страх за жизнь, но он глубинный, животный, он проявляется в защитном или агрессивном поведении. Путин может быть раздражен, разозлен - представьте человека, который одержим тем, чтобы добиться результата любой ценой.

А есть ли эмпатия у такого типа людей как Путин? К своим детям, например. У Путина все-таки две дочери есть.

Нету - в том смысле, что в критические моменты он готов ими пожертвовать. До этого момента он будет сохранять [общение], но какой-то близости не будет. Тем не менее в нормальных условиях он может вести себя вполне как семьянин, проявлять формальную заботу. Но если это будет противоречить или угрожать интересам, он может спокойно пойти на преступление - бросить, убить. В случае, если возникнет ситуация, угрожающая ему.

Именно поэтому он постоянно говорит: „мы защищаемся“. В его глазах Украина - это маленький нацист, а Запад - это большой нацист. Он реально это все видит как зло, и в этом смысле у него есть „оправдание“, почему он так действует. Потому что „если не мы их, то тогда они нас“. Когда он такие слова произносит, это четко отражает восприятие реальности у психопатологического типа.