ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (299-й день) | Украину атаковали с помощью иранских дронов, Путин встретился с Лукашенко

Украину атаковали с помощью иранских дронов

Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства заявил, что этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 „Шахеда“. Я говорю и количество, и название совершенно конкретно. Это „Шахеды“ из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук – столько всего „Шахедов“ сейчас получено государством-террористом, - заявил президент Украины.

На заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что военное сотрудничество между Ираном и Россией представляет реальную угрозу для союзников США на Ближнем Востоке представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что в Иране не будут „спрашивать ни у кого разрешения“ на расширение отношений с Россией, - пишет The Times of Israel.

Над территорией Южно-Украинской АЭС, вблизи ядерной установки пролетел дрон-камикадзе „Шахед“.

Украинское предприятие „Энергоатом“ называет этот инцидент „абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности“. „Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира“.



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