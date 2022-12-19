ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (299-й день) | Украину атаковали с помощью иранских дронов, Путин встретился с Лукашенко
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украину атаковали с помощью иранских дронов
Владимир Зеленский в обращении к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства заявил, что этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 „Шахеда“. Я говорю и количество, и название совершенно конкретно. Это „Шахеды“ из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук – столько всего „Шахедов“ сейчас получено государством-террористом, - заявил президент Украины.
На заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что военное сотрудничество между Ираном и Россией представляет реальную угрозу для союзников США на Ближнем Востоке представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что в Иране не будут „спрашивать ни у кого разрешения“ на расширение отношений с Россией, - пишет The Times of Israel.
Над территорией Южно-Украинской АЭС, вблизи ядерной установки пролетел дрон-камикадзе „Шахед“.
Украинское предприятие „Энергоатом“ называет этот инцидент „абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности“. „Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира“.
Риши Сунак: никаких переговоров, пока Россия не уйдет с захваченных территорий
Выступая в Риге на встрече лидеров стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF) премьер-министр Великобритании заявил, что любой односторонний призыв России к прекращению огня был бы „совершенно бессмысленным в нынешних условиях“. По его словам, такой призыв России будет ложным.
„Россия использует его для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров“, - продолжил Сунак.
„Наша коллективная решимость ясна, мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину. И это в первую очередь потому, что их безопасность - это наша безопасность“, - подчеркнул британский премьер.
В Украине 20 декабря вновь заработают две центральные станции столичного метро: „Майдан незалежности“ и „Крещатик“.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Эти станции были закрыты с начала широкомасштабного вторжения России.
В Минске прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Главное из заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече в Минске:
Путин ожидает в этом году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии, он достигнет $40 млрд;
Лукашенко надеется, что Запад „прислушается к голосу разума“ и диалог о безопасности возобновится;
России и Белоруссии благодаря совместной работе удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района.
Зафиксировано шесть прилётов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет, - говорится в телеграм-канале.
ЕС договорился о потолке цен на природный газ
Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о ценовом потолке на газ. Он будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за МВт-ч
Власти Канады начали процедуру ареста активов Абрамовича
Власти Канады начали процедуру ареста и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича. Он находится под санкциями Оттавы из-за войны в Украине.
Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила, что в соответствии с законом об Особых экономических мерах власти страны намерены арестовать 26 миллионов долларов у компании Granite Capital Holdings Ltd, принадлежащей Абрамовичу. Теперь Жоли обратится в суд, который примет окончательное решение о конфискации активов.