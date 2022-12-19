МНЕНИЕ | Москва - символ государственного террора, рабства и авторитаризма

Несмотря на внешнее благополучие, жить в такой токсичной атмосфере было невероятно тяжело, а с началом войны и вовсе нестерпимо. Я говорю прежде всего про Москву, где живет и работает вся эта кремлевская шваль, где все пропитано ее смрадом. После 24 февраля как-то особенно явственно проступила гнусная имперская сущность столицы России, города, который я когда-то по-настоящему любил. Москва, Московия еще со времен уничтожения Новгорода и Пскова стала символом государственного террора, рабства и авторитаризма, главным мировым врагом свободы и инакомыслия. Жрущая, сытая, веселящаяся Москва-2022 - что может быть отвратительнее? Еще маркиз де Кюстин недоумевал: откуда столько самодовольства в людях, живущих в рабстве? „Национальная гордость приличествует свободным народам“ - нравоучительно писал маркиз.

Никогда не забуду, как столица веселилась в своих многочисленных барчиках и рестиках вечером 24 февраля, когда я шел по центру с разогнанного антивоенного митинга, а на Киев и Харьков уже почти сутки летели ракеты. Основная эмоция, которую я испытываю сейчас по отношению к Москве, - отвращение, смешанное с недоумением. Как это возможно? Впрочем, недоумения все меньше, а отвращения все больше. Оно настолько сильное, что заглушает малейшие позывы ностальгии. Кто-то написал в ЖЖ после начала Болотного дела: „Вывесили свою кремлевскую портянку и размахивают ею - хоть нос зажимай“.

Уехав из Москвы, я понял, как дико устал от этого зловония, от постоянного чувства, что я живу в бочке с дерьмом - и от недоумения, почему большинству москвичей не воняет. Может, у меня что-то с обонянием? Причем, чем больше Москва хорошела и благоустраивалась, тем сильнее от нее воняло, но многие прежде адекватные люди будто бы перестали это замечать - видимо, запах больших денег заглушил все остальное. Безумная война показала, что с обонянием у меня все было нормально. Здесь, в Грузии, как и в Европе, много своих проблем, но нет хотя бы этой вони, что, конечно, сильно повышает качество жизни. Здесь можно свободно дышать - в целом, этого аргумента достаточно, чтобы объяснить в будущем сыну, почему мы когда-то покинули родину. При этом к России в целом я не испытываю такого же отвращения, как к Москве. Я хорошо знаю, как живут люди в русской глубинке. И несмотря на весь мусор в их несчастных головах, мне их жалко. Они на самом деле такие же жертвы Московии, как и наши соседи с бывших окраин империи. Что, конечно, не снимает с них ответственности за происходящее.