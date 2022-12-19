МНЕНИЕ | Москва - символ государственного террора, рабства и авторитаризма(1)
Россия - это такое жутковатое реалити-шоу, где миллионы людей в состоянии массового психоза собрались вокруг обезумевшего главаря секты и решили коллективно самоубиться (и при этом попытаться утащить с собой в преисподнюю как можно больше людей на планете, желательно вообще все человечество), пишет российский журналист Андрей Лошак на своей странице в социальной сети.
Позавчера российские ракеты убили 8-летнего мальчика в Херсоне. Вчера - полуторагодовалую девочку в Кривом Роге. Ну и какое-то количество гражданских женщин и мужчин, а уж на жертвы среди украинских военных вообще мало кто обращает внимание, как будто гибель людей, защищающих с оружием свою родину - это нормально. Год назад украинцы жили обычной мирной жизнью, растили детей, влюблялись, постили селфи в соцсетях, думали о том, куда поехать на новогодние праздники, а теперь тупое рыло в российской военной форме ежедневно рутинно рапортует об уничтожении десятков „националистов“ и „боевиков“. В России на эти сводки всем по барабану - телевизионные рейтинги показывают, что народ снова потянуло на развлекуху. „Пятницу“ в новом году ждут сверхдоходы от рекламы. Война войной, а зрелища по расписанию. Честное слово, лучше бы Скабееву смотрели.
Проведя почти 10 месяцев в Грузии - впервые в жизни я так долго не был в Москве - с удивлением обнаружил, что вообще не испытываю ностальгии. Я так долго жил в состоянии нескончаемого ужаса от происходящего в России, от того, как раз за разом здравый смысл, душевное благородство, честность, доброта и порядочность проигрывают насилию, лжи, интеллектуальной ограниченности и душевной гнили - и никогда, ну почти никогда не бывает наоборот.
Постоянное чувство, что ну вот это дно пробить нельзя, куда уж хуже, но нет, всегда есть куда хуже, и этому падению вниз кажется нет конца. Это жизнь в постоянной фрустрации, потому что со стороны государства идет какой-то бесконечный вал злодеяний, одно ужаснее другого, а со стороны общества - тишина, пипл хавает, как в известном анекдоте: „волну не гони“. Равнодушие и конформизм - лучшие друзья любой, самой безумной диктатуры. Людей, которые как-то активно пытались выразить протест против происходящего, на всю страну было наверное несколько сотен тысяч. Команда Навального, уже после его ареста, готовила всероссийский митинг, предлагая для этого зарегистрироваться у них на сайте, - за несколько месяцев они не смогли и полмиллиона человек собрать. Добавим к этому еще протестно настроенных людей, не любящих по каким-то причинам Навального (хотя какая разница, любишь-не любишь, когда сажают по беспределу лидера оппозиции и главного врага Путина) - возможно, таких еще наберется несколько сотен тысяч, все вместе - едва ли больше миллиона и меньше 1% населения страны.
Несмотря на внешнее благополучие, жить в такой токсичной атмосфере было невероятно тяжело, а с началом войны и вовсе нестерпимо. Я говорю прежде всего про Москву, где живет и работает вся эта кремлевская шваль, где все пропитано ее смрадом. После 24 февраля как-то особенно явственно проступила гнусная имперская сущность столицы России, города, который я когда-то по-настоящему любил. Москва, Московия еще со времен уничтожения Новгорода и Пскова стала символом государственного террора, рабства и авторитаризма, главным мировым врагом свободы и инакомыслия. Жрущая, сытая, веселящаяся Москва-2022 - что может быть отвратительнее? Еще маркиз де Кюстин недоумевал: откуда столько самодовольства в людях, живущих в рабстве? „Национальная гордость приличествует свободным народам“ - нравоучительно писал маркиз.
Никогда не забуду, как столица веселилась в своих многочисленных барчиках и рестиках вечером 24 февраля, когда я шел по центру с разогнанного антивоенного митинга, а на Киев и Харьков уже почти сутки летели ракеты. Основная эмоция, которую я испытываю сейчас по отношению к Москве, - отвращение, смешанное с недоумением. Как это возможно? Впрочем, недоумения все меньше, а отвращения все больше. Оно настолько сильное, что заглушает малейшие позывы ностальгии. Кто-то написал в ЖЖ после начала Болотного дела: „Вывесили свою кремлевскую портянку и размахивают ею - хоть нос зажимай“.
Уехав из Москвы, я понял, как дико устал от этого зловония, от постоянного чувства, что я живу в бочке с дерьмом - и от недоумения, почему большинству москвичей не воняет. Может, у меня что-то с обонянием? Причем, чем больше Москва хорошела и благоустраивалась, тем сильнее от нее воняло, но многие прежде адекватные люди будто бы перестали это замечать - видимо, запах больших денег заглушил все остальное. Безумная война показала, что с обонянием у меня все было нормально. Здесь, в Грузии, как и в Европе, много своих проблем, но нет хотя бы этой вони, что, конечно, сильно повышает качество жизни. Здесь можно свободно дышать - в целом, этого аргумента достаточно, чтобы объяснить в будущем сыну, почему мы когда-то покинули родину. При этом к России в целом я не испытываю такого же отвращения, как к Москве. Я хорошо знаю, как живут люди в русской глубинке. И несмотря на весь мусор в их несчастных головах, мне их жалко. Они на самом деле такие же жертвы Московии, как и наши соседи с бывших окраин империи. Что, конечно, не снимает с них ответственности за происходящее.
Я теперь по-новому слежу за событиями на родине. Россия - это такое жутковатое реалити-шоу, где миллионы людей в состоянии массового психоза собрались вокруг обезумевшего главаря секты и решили коллективно самоубиться (и при этом попытаться утащить с собой в преисподнюю как можно больше людей на планете, желательно вообще все человечество). Такой Джонстаун исполинских размеров. Остановить безумие подобных масштабов уже невозможно, это теперь дело иностранных армий и правительств, нам же остается наблюдать и фиксировать дальнейшее погружение во тьму.
ёВот новости только минувшей недели. СК не нашел оснований для возбуждения дела по поводу внесудебной казни кувалдой наёмника ЧВК Вагнер. То есть внесудебная казнь кувалдой - это теперь норма. Дума приняла в первом чтении закон, официально разрешающий убивать, насиловать и грабить гражданское население в Украине. Пропагандист Соловьев призвал расстреливать всех, кто выступает против войны. Депутат-справоросс на новогодней елке пошутил по поводу того, что от российских ракет гибнут в Киеве дети. Борис Корчевников, генеральный директор канала СПАС, выпустил разговор с каким-то упоротым попом, в котором оправдывается геноцид украинцев:
Поп: Интересный способ испытания веры: „Пойди и вырежи, уничтожь народ“. Многие либералы сейчас скажут: нет, даже правитель не имеет права лишать жизни и так далее. Нас к этому долго приучали. Но Священное Писание говорит совершенно об обратном.
Корчевников: И вот Иисус Навин — преемник на посту еврейского вождя Моисея — шёл и победоносно убивал эти ханаанские народы < > Пока Иисус Навин жёстко исполнял эту волю Божью и все его солдаты с такой верой, о которой вы говорите, с таким доверием военачальнику, они шли победоносной поступью по святой земле. Эти народы погибали, как и поручил Господь.
Поп: Они (правители) имеют право на то, чтобы карать, пресекать земные судьбы и давать возможность человеку осознать - даже через такое страшное событие, как лишение жизни. Народ. Президент. Бог
Это выпускает человек, возглавляющий православный канал. То есть христианин, человек, исповедующий учение Христа, где такие понятия, как „любовь“ и „прощение“ составляют суть, фундамент веры. Боря Корчевников, который вырос у нас в Намедни, сын полка, можно сказать. Как это возможно? Понимание нормы сдвинулась куда-то в сторону раннего палеолита. Кувалдой может прилететь сейчас в любой момент и с любой стороны - если ты не зигуешь вместе со всеми, закон тебя не защитит. Этот аттракцион расчеловечивания государства и его сторонников будет продолжаться до тех пор, пока не закончится само государство. Уверен, что большинству из нас суждено стать свидетелями развязки этого трагифарса. О том, почему это произойдёт, напишу в следующий раз