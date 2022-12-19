Тюрьма как трамплин. Как сложилась карьера бывших заключенных, вернувшихся из США в Россию?

Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году. В США он был приговорен к 25-летнему сроку за заговор с целью убийства американцев и официальных лиц США, торговлю оружием и пособничество террористической организации. В начале декабря 2022 года его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России по делу о контрабанде наркотиков.

Вскоре после возвращения в Россию он вступил в ЛДПР. После этого российские СМИ писали, что ЛДПР ведет с администрацией президента переговоры об участии Бута в довыборах в Госдуму в 2023 году. В ответ на это в партии заявляли, что „время все покажет“, и призывали „ничего не додумывать“.

После открытии отделения ЛДПР в оккупированном Луганске Бут говорил, что о его будущем „пока рано говорить“: „Надо познакомиться, надо понять, что произошло за 14 лет моего отсутствия в стране“.

Летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в конце мая 2010 года и спустя два дня экстрадирован в США. По данным следствия, он планировал контрабандой доставить несколько тонн кокаина из Латинской Америки в Либерию и затем в Гану, откуда часть наркотика предполагалось отправить диппочтой в США.

В 2011 году федеральный суд Нью-Йорка признал его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды наркотиков и отправил в тюрьму на 20 лет.

В апреле 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими. В октябре 2022 года Владимир Путин своим указом включил Ярошенко в состав Общественной палаты России.

На сайте Общественной палаты говорится, что, например, в ноябре 2022 года на форуме „Синий платочек“ Константин Ярошенко получил награду „за мужество и верность Родине“ и призвал всех граждан сплотиться, „когда весь западный мир оказался против нашей страны и нас пытаются загнать в угол“.