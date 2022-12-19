Финал четырех Евролиги по баскетболу в мае пройдет в Каунасе

„19-21 мая на арене „Жальгирис“ пройдет исторический для страны и города Каунас Финал четырех Евролиги“, - говорится в сообщении.

Директор каунасского „Жальгириса“ Паулюс Мотеюнас считает решение о проведении Финала четырех Евролиги в Каунасе „оценкой самого высокого уровня“.

„Не один год мы добивались, чтобы это престижное мероприятие состоялось в нашей стране, поэтому мы более чем рады, что нашу работу оценили. Мы благодарим Каунасское городское самоуправление, которое поддержало это наше стремление и с энтузиазмом согласилось внести свой вклад в организацию этого турнира“, - сказал Мотеюнас.

В сообщении не указывается, какой финансовый вклад в организацию внесло самоуправление Каунаса.

Ранее клуб запросил у правительства миллион евро в качестве поддержки, но осенью эта просьба была отклонена. В Министерстве образования тогда заявили, что „правительство не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время“.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате лидируют турецкий „Фенербахче“, испанская „Барселона“ и французский „Монако“, у которых по десять побед в 14 встречах. Всего в турнире принимают участие 18 команд, по окончании группового этапа восемь лучших выйдут в четвертьфинал, где в противостоянии до трех побед определятся все участники финала четырех. Полуфиналы пройдут 19 мая, матч за третье место и финал – 21 мая.