Без света и тепла: как украинцы выживают в новых условиях

„У нас много чего работало на электричестве - плита, котел, скважина для воды на электромоторе, - присоединяется к разговору Леся, жена Петра. - Когда оно пропадает, нет ни света, ни воды, ни отопления. Сейчас в среднем четыре часа свет есть, четыре - нет. Как-то после очередного обстрела просидели двенадцать часов без электричества. Поэтому подумали и заменили электроплиту на газовую и поставили на кухне газовый баллон. Так всегда можно что-то состряпать“.

„У котла есть электрический насос для ускорения циркуляции горячей воды в батареях. Выключили ток - насос остановился, температура воды поднялась до 90 градусов, а давление - до двух атмосфер. Я вынужден был бежать запускать бензиновый генератор, чтобы насос заработал и упала температура. В противном случае вода закипит и пар разорвет котел. А генератор мой в гараже, я провел от него проводку в дом“, - показывает Петр Писарский.

В качестве топлива семья использует опилки, которые остаются после обработки древесины на пилораме. Заготавливают их с лета. Загруженный котел греет воду сутки, потом топку нужно опять наполнить опилками. Но и эта система отопления зависима от электричества.

Однако вследствие целенаправленного уничтожения Россией украинской энергосистемы эффективный обогрев с помощью электричества стал невозможен. Потому Писарские обогревают квартиру твердым топливом. „В нашем доме у всех паровое отопление, индивидуальные твердотопливные котлы. У меня стояло две системы - электрический котел и твердотопливный, сейчас использую только твердотопливный“, - объясняет DW Петр и ведет в подвал показать свою систему отопления.

У Петра и Леси Писарских квартира в двухэтажном многоквартирном доме в городке Колки на Волынском Полесье. Первое, что замечаешь во дворе дома, - высокие кучи сложенных дров. „Это соседи заготовили себе на зиму. В Колках нет газопровода, здесь газ только в баллонах. Поэтому люди отапливают дома дровами, торфобрикетом или электричеством“, - говорит Петр.

Сейчас супруги Писарские уже приспособились к новым обстоятельствам. Если долгое время нет электричества, продолжает Петр, то тогда запускаем генератор и у нас есть свет, вода из скважины для ванны и туалета. А соседи приходят к ним зарядить телефоны. „Как мы видим, главная проблема на время отключений электричества - даже не отсутствие света, а отсутствие связи, - делится Петр. - Люди настолько уже привыкли к интернету, к информации, что без нее трудно. Война все-таки, а здесь же и Беларусь недалеко“.

Выручает надежно утепленное жилье

Сергею Деркачу из села Милуши под Луцком сохранять тепло в доме во время блэкаутов помогает два фактора: хорошее утепление жилья и два котла на выбор для обогрева - газовый и электрический. „Вот они у меня оба здесь, на кухне“, - гордо демонстрирует хозяин. Как рассказал DW Сергей, его дом площадью 240 квадратных метров имеет коэффициент теплосбережения 4.4, что в два раза превышает украинские нормы.

„У нас пол с подогревом, а благодаря теплоизоляции дом удерживает тепло до двух суток, - говорит Деркач. - Но мы не любители высоких температур, еще до войны в комнатах не нагревали воздух выше 18-20 градусов“.

После начала вынужденных отключений электроснабжения электрокотел Сергей почти не задействует, поскольку обнаружилась еще одна неприятность: „Этой зимой у нас проблема - даже когда есть ток, электрокотел не работает. Он включен, но не греет, батареи холодные. Приехал мастер, посмотрел, говорит, с котлом все нормально. Оказывается, из-за блэкаутов упало напряжение в сети, и котел не обеспечивает гарантированной мощности“.

В электросети нет нужного напряжения

Если напряжение ниже необходимого уровня, лампочки светят тускло, а электрическая кофеварка может даже не включиться, жалуется Светлана, супруга Сергея. При такой проблеме с электричеством семья перешла на газ. Электрическому реле газового котла и насосу для циркуляции воды в системе отопления вполне хватает даже низкого напряжения.