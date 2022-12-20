Когда вас в последний раз хвалили за хорошее дело

Многие из нас слышали поговорку о том, что „любимая еда эстонца - это другой эстонец“. Совсем не хочется с этим соглашаться. Эстонцы щедрые и при необходимости отдадут все, что у них есть. Подумайте только о войне в Украине - многие из эстонцев помогли, как морально, так и физически. Не говоря уже о финансовой помощи. В интернете и социальных группах часто распространяются ссылки о сборе денег для конкретного человека, организации или проекта и иногда темы, которые ближе к сердцу набирают нужные средства за пару часов. Не важно, сбор это на дорогое лекарство, аппарат или операцию.

Hooandja, где все хорошие идеи находят нужную поддержку, за годы показали себя, как очень успешная платформа для краудфандинга. „Рождественский туннель“ и „Дерево ангелов“ каждый год заставляет жертвовать средства даже тех людей, кто не задумывается о благотворительности ежедневно.

Департамент статистики Эстонии недавно опубликовал новые данные, в которых было видно, что в 2021 году в Эстонии было почти полмиллиона жертвователей и средняя сумма пожертвования составляла 50 евро (stat.ee). 72% из этих пожертвований были сделаны организациям.

Разве за благотворительность нельзя получить ничего взамен?

Люди думают, что благое дело исходит от души, и что за это, не надо ожидать ничего взамен. Но в то же время даже эстонская налоговая система поощряет пожертвованиям и подаркам всем благотворительным организациям, которые занимаются в общественных интересах(они включены в список МТА ассоциаций с налоговыми льготами).Частное лицо может таким образом вычесть пожертвованную сумму из своего налогооблагаемого дохода.

Чем отличается пожертвование от поддержки благотворительности?