Когда вас в последний раз хвалили за хорошее дело
Многие из нас слышали поговорку о том, что „любимая еда эстонца - это другой эстонец“. Совсем не хочется с этим соглашаться. Эстонцы щедрые и при необходимости отдадут все, что у них есть. Подумайте только о войне в Украине - многие из эстонцев помогли, как морально, так и физически. Не говоря уже о финансовой помощи. В интернете и социальных группах часто распространяются ссылки о сборе денег для конкретного человека, организации или проекта и иногда темы, которые ближе к сердцу набирают нужные средства за пару часов. Не важно, сбор это на дорогое лекарство, аппарат или операцию.
Hooandja, где все хорошие идеи находят нужную поддержку, за годы показали себя, как очень успешная платформа для краудфандинга. „Рождественский туннель“ и „Дерево ангелов“ каждый год заставляет жертвовать средства даже тех людей, кто не задумывается о благотворительности ежедневно.
Департамент статистики Эстонии недавно опубликовал новые данные, в которых было видно, что в 2021 году в Эстонии было почти полмиллиона жертвователей и средняя сумма пожертвования составляла 50 евро (stat.ee). 72% из этих пожертвований были сделаны организациям.
Разве за благотворительность нельзя получить ничего взамен?
Люди думают, что благое дело исходит от души, и что за это, не надо ожидать ничего взамен. Но в то же время даже эстонская налоговая система поощряет пожертвованиям и подаркам всем благотворительным организациям, которые занимаются в общественных интересах(они включены в список МТА ассоциаций с налоговыми льготами).Частное лицо может таким образом вычесть пожертвованную сумму из своего налогооблагаемого дохода.
Чем отличается пожертвование от поддержки благотворительности?
В ноябре представили новую среду благотворительности Hopely.ee, которая была создана Фондом Развития Культуры Пожертвований, и в которой делая добро, вы также можете выиграть призы и поддержать рост нашей сети и видения. Главной целью всего этого является развитие культуры благотворительности и достижения результатов, которые помогут создать устойчивую альтернативу для традиционной благотворительности. За счет создания дополнительной мотивации, разработки новых технологических решений и анализа данных, можно вывести культуру благотворительности в Эстонии на совершенно новый уровень.
В планах команды Hopely ощущается свежесть стартап-мышления и конечно же нестандартное мышление. У них в фокус внимания взяты проекты, которые улучшают мир, и они гарантируют, что это делается как устойчиво, так и очень ответственно.
Платформа Hopely предоставляет свои ресурсы для социально ориентированных идей и для разных проектов, у которых основное внимание уделяется на устойчивость, а не на кратковременные проблемы.
На сайте и в социальных сетях Hopely.ee можно ознакомиться с деятельностью разными выбранными организациями, пройти нами созданные разные опросы, а также узнать о разных благотворительных организациях через веселые видеоролики, также делать свои пожертвования и участвовать в разных компаниях, где есть возможность выиграть ценные призы.
Меня вдохновляет план Hopely собрать различные благотворительные проекты на общей платформе и тем самым сделать пожертвование более простым и привлекательным для многих людей, которые до сих пор по разным причинам не пришли к этому.“
Команда Hopely верит, что в каждом из нас скрывается много добрых дел, и также у команды свой принцип, что человек, который делает добрые дела, также может иметь возможность быть отблагодаренным. Именно поэтому каждая их кампания связана с определённым призом. Каждый маленький акт доброты дает вам шанс на удачу. Суммы благотворительности начинаются от одного евро, и чем больше организаций вы поддержите, тем больше есть у вас шансов на победу. У всех нас. И у нуждающихся и у помощников.
Bместе мы можем сделать больше.