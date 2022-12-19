МНЕНИЕ | Трусость и лживость как мораль путинской России

Я часто задаю себе вопрос: почему именно путинская Россия вызывает внутри меня прямо физиологическую реакцию отторжения и презрения? Почему не Китай, Иран или Северная Корея, почему не судьба уйгуров или конфликт в Кашмире? Одна из причин безусловно в том, что я хорошо знаю Россию, я очевидец восхода и падения путинского режима. Другая - в чисто человеческом старании и желании отделить Добро от Зла, пишет Петер Зашев в колонке для RusDelfi.