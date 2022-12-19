МНЕНИЕ | Трусость и лживость как мораль путинской России(1)
Я часто задаю себе вопрос: почему именно путинская Россия вызывает внутри меня прямо физиологическую реакцию отторжения и презрения? Почему не Китай, Иран или Северная Корея, почему не судьба уйгуров или конфликт в Кашмире? Одна из причин безусловно в том, что я хорошо знаю Россию, я очевидец восхода и падения путинского режима. Другая - в чисто человеческом старании и желании отделить Добро от Зла, пишет Петер Зашев в колонке для RusDelfi.
Путинская Россия преуспела, она однозначно и категорично позиционирует себя (в моих глазах) как чистое Зло. Почему и как? У каждого из нас есть, наверное, свой собственный ответ на этот вопрос. В моем случае фундаментальная проблема путинской России в ее абсолютно неприемлемой морали и эстетике. Я постараюсь их обобщить в трех категориях.