Собираетесь в длительную поездку во время праздников? Эксперт делится советами, как не застрять на дороге

„Перед началом длительной зимней поездки следует убедиться в исправности автомобиля. Это означает, в том числе, что у автомобиля зимняя резина, достаточно жидкости для омывателя лобового стекла, а фары и дворники в рабочем состоянии,“ - говорит руководитель службы послепродажного обслуживания Elke Toyota Стен Тарту. Зимой следует учитывать исключительные погодные условия, особенно для владельцев электромобилей.

Учитывайте дорожные условия и продумывайте маршрут

Перед поездкой стоит ознакомиться с погодными условиями как на пути к месту назначения, так и на обратном пути. „Учитывая недавно обрушившуюся на нас зимнюю бурю, вы должны запастись несколькими теплыми одеялами и другими предметами первой необходимости, одеться по погоде. Помимо обычного скребка и щетки, в машине также должны быть лопата для снега, комплект для ремонта шин, буксировочный трос и светоотражающий жилет,“ - перечислил Тарту и добавил, что можно проверить и аптечку.

Еще до начала движения рекомендуется продумать маршрут, особенно тем, кто путешествует на электромобиле. Отправляясь в поездку на такой машине, следует убедиться, что по пути достаточно зарядных станций. „На всякий случай возьмите с собой собственный кабель для зарядки и адаптер, чтобы быть готовым использовать зарядное устройство иного типа, нежели то, которое изначально подходит для вашего автомобиля. Также имейте в виду, что не все зарядные станции могут работать зимой, поэтому подумайте, каким будет ваш план Б, если выбранная станция не работает,“ - сказал Тарту. По его словам, может быть полезным и домашнее зарядное устройство, которое можно использовать для зарядки автомобиля от стандартной розетки.

Запаситесь крокодилами и держите постоянную скорость