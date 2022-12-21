Собираетесь в длительную поездку во время праздников? Эксперт делится советами, как не застрять на дороге
Во время праздников, чтобы провести время с близкими, люди совершают более длительные поездки на автомобиле. Чтобы дальние поездки были безопасными, стоит проверить исправность автомобиля. О чем дополнительно нужно помнить владельцам электромобилей и гибридов, объясняет автоэксперт.
„Перед началом длительной зимней поездки следует убедиться в исправности автомобиля. Это означает, в том числе, что у автомобиля зимняя резина, достаточно жидкости для омывателя лобового стекла, а фары и дворники в рабочем состоянии,“ - говорит руководитель службы послепродажного обслуживания Elke Toyota Стен Тарту. Зимой следует учитывать исключительные погодные условия, особенно для владельцев электромобилей.
Учитывайте дорожные условия и продумывайте маршрут
Перед поездкой стоит ознакомиться с погодными условиями как на пути к месту назначения, так и на обратном пути. „Учитывая недавно обрушившуюся на нас зимнюю бурю, вы должны запастись несколькими теплыми одеялами и другими предметами первой необходимости, одеться по погоде. Помимо обычного скребка и щетки, в машине также должны быть лопата для снега, комплект для ремонта шин, буксировочный трос и светоотражающий жилет,“ - перечислил Тарту и добавил, что можно проверить и аптечку.
Еще до начала движения рекомендуется продумать маршрут, особенно тем, кто путешествует на электромобиле. Отправляясь в поездку на такой машине, следует убедиться, что по пути достаточно зарядных станций. „На всякий случай возьмите с собой собственный кабель для зарядки и адаптер, чтобы быть готовым использовать зарядное устройство иного типа, нежели то, которое изначально подходит для вашего автомобиля. Также имейте в виду, что не все зарядные станции могут работать зимой, поэтому подумайте, каким будет ваш план Б, если выбранная станция не работает,“ - сказал Тарту. По его словам, может быть полезным и домашнее зарядное устройство, которое можно использовать для зарядки автомобиля от стандартной розетки.
Запаситесь крокодилами и держите постоянную скорость
Если аккумулятор и тормоза автомобиля проверялись в дилерском центре в ходе регулярного технического обслуживания, то при езде зимой о них можно не беспокоиться. „На всякий случай в машине должны быть еще провода стартера, т.е. крокодилы. Если вам самим они не понадобятся, при необходимости можно будет выручить кого-то другого,“ - сказал Тарту.
Важно оставлять достаточный тормозной путь, несмотря на наличие хороших тормозов и шин. Особенно при вождении гибридного автомобиля с рекуперативным торможением, которое заряжает аккумулятор во время замедления и торможения. „Зимой автомобили потребляют больше топлива, потому что больше энергии тратится на обогрев автомобиля. С гибридным автомобилем можно быть более экономичным и регулировать использование топлива между электричеством и бензином. Для этого следует поддерживать определенную скорость и избегать резкого замедления и торможения, чтобы снизить расход топлива,“ - сказал эксперт.
По его словам, регулярное техническое обслуживание автомобиля в представительстве помогает предотвратить многие проблемы и обеспечивает хорошее состояние автомобиля даже зимой. „При езде в условиях снега и минусовой температуры следует быть особенно внимательным и быть готовыми к возможным пробкам как в городе, так и в дальней дороге,“ - сказал Тарту.