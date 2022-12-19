Проблема в стартапах: может ли супруг сотрудника стать совладельцем фирмы?

Опционы, дающие право работнику стать в будущем совладельцем в фирме, распространены в мотивационных пакетах сотрудников стартапов, но и традиционные компании все смелее внедряют их в свои мотивационные пакеты. Поэтому вопросы, связанные с имущественными отношениями супругов, становятся всё актуальнее.

Присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Таави Кыйв привел в пример ситуацию, которая становится все более распространенной: „Если супруги при заключении брака не выбрали вид имущественных отношений и не подписали договор о разделе имущества, то помимо кастрюль и сковородок, к их общему имуществу относятся также и выделенные работодателем опционы, и, соответственно, доля в фирме, получаемая при их реализации“, — привёл Кыйв пример. Кроме того, в совместную собственность могут входить и выплачиваемые одному из супругов дивиденды.

Кыйв подчеркнул, что опционы и приобретенные на их основании доли в фирме не являются общим имуществом супругов в том случае, если договор об их приобретении был заключен до брака.

Супруги с совместным имуществом должны, по словам адвоката бюро Hedman, также учитывать, что им необходимо согласие супруга как для принятия решений связанных с имуществом, так и для осуществления своих прав, как собственника фирмы. „Если в брачном договоре не оговорено иначе, то сделки могут совершаться только совместно или с согласия обоих супругов. Это касается не только продажи фирмы, но и, например, права голоса акционера в компании. Поэтому для принятия решений рекомендуется заручиться согласием супруга“, — напомнил Кыйв.