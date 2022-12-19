Проблема в стартапах: может ли супруг сотрудника стать совладельцем фирмы?(1)
В совместное имущество супругов кроме недвижимости, кастрюлей и сковородок могут также входить опционы и акции компаний, которые работодатель может предоставить своим работникам в рамках мотивационного пакета. Это может привести к сложным юридическим вопросам не только в случае развода супругов, но также ограничить свободу принятия связанных с фирмой решений.
Опционы, дающие право работнику стать в будущем совладельцем в фирме, распространены в мотивационных пакетах сотрудников стартапов, но и традиционные компании все смелее внедряют их в свои мотивационные пакеты. Поэтому вопросы, связанные с имущественными отношениями супругов, становятся всё актуальнее.
Присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Таави Кыйв привел в пример ситуацию, которая становится все более распространенной: „Если супруги при заключении брака не выбрали вид имущественных отношений и не подписали договор о разделе имущества, то помимо кастрюль и сковородок, к их общему имуществу относятся также и выделенные работодателем опционы, и, соответственно, доля в фирме, получаемая при их реализации“, — привёл Кыйв пример. Кроме того, в совместную собственность могут входить и выплачиваемые одному из супругов дивиденды.
Кыйв подчеркнул, что опционы и приобретенные на их основании доли в фирме не являются общим имуществом супругов в том случае, если договор об их приобретении был заключен до брака.
Супруги с совместным имуществом должны, по словам адвоката бюро Hedman, также учитывать, что им необходимо согласие супруга как для принятия решений связанных с имуществом, так и для осуществления своих прав, как собственника фирмы. „Если в брачном договоре не оговорено иначе, то сделки могут совершаться только совместно или с согласия обоих супругов. Это касается не только продажи фирмы, но и, например, права голоса акционера в компании. Поэтому для принятия решений рекомендуется заручиться согласием супруга“, — напомнил Кыйв.
Если в случае развода супруги не смогут договориться о разделе имущества, то решение будет принято судом. Одно из возможных решений — оставить нереализованный опцион в собственности одного из супругов и компенсировать другому его стоимость в деньгах или ином имуществе. Другой вариант — реализовать опцион в обмен на денежные средства и разделить выручку между бывшими супругами. Другая возможность – разделить активы, полученные от реализации опциона.
„Однако, из опционного договора могут вытекать ограничения и запреты, которые, например, запрещают продажу опциона, также опционы обычно не подлежат передаче. Положения, регулирующие отчуждение акций, могут также вытекать и из договора, заключенного между акционерами“, — привел Кыйв в пример сложную ситуацию.
Каково решение?
Во избежание споров и для упрощения операций и сделок с долями в фирмах, супруги могут заключить нотариальный договор. Закон о семейном праве позволяет супругам заключать соглашение о разделе имущества и согласовывать между собой, что именно входит в их раздельное имущество. Например, если опцион принадлежит к раздельному имуществу супруга, то и в случае развода он останется у лица, к чьему раздельному имуществу он принадлежит.
Во избежание путаницы и споров адвокат бюро Hedman порекомендовал обратиться за консультацией к юридическому советнику, который сможет проанализировать как договор о получении опциона, так и обязательства и ограничения акционеров, вытекающие из договоров собственников фирмы.