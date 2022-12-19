АНАЛИЗ | Вместо ветропарков Эстония получила множество судебных споров. Почему?
Последние пятнадцать лет в свете судебных решений относительно возобновляемой энергии можно назвать периодом роста правового государства, считает Рамон Раск.
За последние семь лет в Эстонии было возведено семь новых ветряков. Не семь ветропарков, а именно семь ветряков. Сегодня мы оказались в условиях энергокризиса, и как при любом другом кризисе сейчас идет активный поиск виноватых – от плохих чиновников, недальновидных политиков, летучих мышей и орланов, до придирчивых общин. Однако в результате тщательного анализа судебной практики последних пятнадцати лет выясняется, что, на самом деле, текущая ситуация обусловлена отсутствием коллективного интереса к возобновляемой энергии.
Судебная практика формируется вместе с развитием общества. Первый промышленный ветропарк в Эстонии был построен в 2002 году в Виртсу предприятием Eesti Energia. Этот ветропарк, аналогично нескольким другим, был возведен в то время, когда судебная практика очень сильно способствовала экономическим интересам и частной собственности. Такая судебная практика стала формироваться с восстановления независимости. В сочетании с только формировавшимся правовым пространством, для того времени был характерен принцип „сначала сделаем, и только потом будем заниматься бумагами“.
Для освобождения от такого менталитета потребовалось время. Новая эпоха начала формироваться только в конце 2000-х, когда центральное место среди аргументов все больше стал занимать общественный интерес, корректное делопроизводство, охрана природы и защита государства. Эти ценности стали все больше преобладать над экономическими интересами девелоперов. Важную роль в таком изменении сыграла и проведенная в начале нового тысячелетия реформа права в области строительства и планирования, присоединение к Европейскому союзу и определение зон Natura 2000.
Естественно, такие изменения достаточно быстро стали отражаться и в судебной практике. Я могу это утверждать исходя из анализа, в фокусе которого были судебные решения, связанные с тридцатью важнейшими проектами по возобновляемой энергии, которые были вынесены в течение последних пятнадцати лет. В результате анализа вырисовываются пять главных причин, ставших роковыми для проектов, и их понимание может открыть двери для решений, позволяющих справиться с энергокризисом.
Властные полномочия ведомств
Одной из причин торможения проектов является борьба за власть между различными ведомствами. Во многом это является неизбежной частью процесса формирования демократического правового государства. В то же время, такое противостояние побуждает задать один вопрос: у нас одно государство, или их несколько?
Наиболее очевидным примером борьбы за власть является длящийся более десяти лет спор вокруг Линнамяэской гидроэлектростанции, в котором сталкиваются позиции Департамента окружающей среды, Департамента охраны памятников старины и правительства. Линнамяэская гидроэлектростанция является одной из самых мощных в Эстонии. Она действует до сих пор, одновременно являясь признанным памятником культуры. Это означает, что в качестве памятника культуры гидроэлектростанция должна сохраняться в нынешней форме, то есть оставаться действующей.
С другой стороны, Департамент окружающей среды считает, что деятельность станции наносит вред природной среде, и поэтому работу станции следует прекратить. В связи с этим, среди прочего, в 2011 году в отношении использования станции было возбуждено уголовное производство. С тех пор вместо выдачи нового разрешения на специальное водопользование, необходимого для поддержания станции в рабочем состоянии, на несколько месяцев или лет продлевается старое разрешение. Ситуация стала еще более противоречивой в результате принятого в 2021 году правительством распоряжения о том, что деятельность станции все-таки должна быть продолжена. Таким образом, за эти годы было довольно много противоречивых посланий.
Отсутствие подходящего месторасположения
Чтобы Эстония к 2030 году могла производить всю необходимую для конечного потребления энергию из возобновляемых источников, для строительства ветропарков необходимо порядка 500 квадратных километров суши. Из существовавшей до сих пор судебной практики видно, что найти такое место не получается. Это обусловлено тремя причинами: радары Сил обороны, чувствительная природа и противодействие общин.
Исходя из текущей судебной практики, попадание в зону действия радара Сил обороны означает быстрое прекращение проекта ветропарка. Такое условие следует из вступившего в 2008 году в силу изменения законодательства, которое обязывает согласовывать планировки и строительные проекты с Министерством обороны. Из судебной практики видно, что при установлении возникновения вредного воздействия на работоспособность радара разговор о ветропарке сразу же прекращается. Именно по этой причине очень быстро стихли разговоры о планировавшемся в волости Люганузе Варьяском ветропарке и планировавшемся в волости Сааремаа Хярьякоплиском ветропарке.
Все это в свою очередь означает, что в настоящее время 87 процентов территории суши Эстонии не подходит для строительства ветропарков с ветряками высотой более 150 метров. Именно такая зона находится в поле действия радаров. Тем не менее, согласно анализу развития ветроэнергетики, составленному Агентством по окружающей среде, уже в 2024 году около 60 процентов территории суши должно освободиться от этого ограничения.
Однако радоваться пока еще рано, так как преодолев это препятствие, мы сразу же столкнемся с ограничениями защитников природы. Именно такие ограничения стали роковыми для Эйсвереского ветропарка в Ханила и для Пяйте-Вайвинаского ветропарка в волости Тойла. В настоящее время ограничениями защитников природы связано 82 процента территории суши Эстонии.
Помимо ограничений, связанных с радарами и защитниками природы, в судебной практике весьма значительным препятствием строительству ветропарков стало и противостояние людей. Естественно, наиболее громкими были голоса тех жителей, вблизи домов которых планируется строительство ветропарка. В случае почти четверти тщательно проанализированных проектов встречались аргументы в стиле „только не на моих задворках“.
Если соблюдать ограничения по охране природы государства, и исходить из цели не строить ветропарки на расстоянии ближе одного километра от мест проживания людей, то для использования остается лишь 82 квадратных километра территории суши Эстонии. Это почти в шесть раз меньше по сравнению с территорией, которая, по оценкам экспертов, необходима для достижения целей по возобновляемой энергии исключительно с помощью расположенных на суше ветропарков.
Откладывание исследование и анализов
Решение о строительстве или отказе от строительства ветропарка может основываться на знании связанных со строительством последствий. Однако такое знание может возникнуть только на основании исследований и анализов. Самыми болезненными являются ситуации, когда после многолетней работы по планированию суд приходит к выводу, что планировку нужно отменить в связи с недостаточностью исследований. Именно так закончился, например, проект Хийуского морского ветропарка.
Проект был инициирован в 2006 году, после чего в течение четырех лет составлялась планировка. А в 2018 году Государственный суд принял решение ее отменить. В качестве причины как раз и была названа абстрактно составленная планировка и оценка экологических воздействий. Кроме того, были оставлены без внимания воздействия кабелей на окружающую среду, и при оценке экологических воздействий не были проведены базовые анализы и не была выполнена оценка трансграничного воздействия, следующего из планировки.
Придя к осознанию того, что никакого „знания“ о влиянии планировки на самом деле нет, после 12 лет работы и только в третьей судебной инстанции, ты неизбежно представляешь себе игру „Вокруг света“, где незадолго до конца игрок соскальзывает обратно к началу игры. Казус Хийуского морского ветропарка, несомненно, является важным уроком и для государства, которое в настоящее время составляет план о выполнении в ближайшее время в порядке ускоренного производства специальных планировок приоритетных проектов по ветровой энергии на общенациональном уровне.
Недостатки в делопроизводстве
В течение последних пятнадцати лет суды неоднократно упрекали девелоперов и планировщиков ветропарков в допущении недостатков в делопроизводстве. Суды отменяли выданные для ветропарков разрешения, в случае которых разрешенная в детальной планировке высота ветряков не совпадала с итоговой, указанной в разрешении на строительство и эксплуатацию (Тамбаский ветропарк в волости Варбла).
Кроме того, были отменены разрешения на строительство, в случае которых отсутствовал строительный проект, на основании которого должны были выполняться строительные работы (ветропарк Est Wind Power в волости Тойла). В одном случае роковым стало составление проекта лицом, которое не обладало необходимой для этого компетенцией (проект ветропарка Eesti Energia и Raisner в волости Вяндра). Разрешения на строительство отменялись и в случае, когда отсутствовало необходимое для строительства согласие земельного собственника (проект Vaivara Wind в волости Вайвара), а также в случае, когда строение не соответствовало строительному проекту (Ояская гидроэлектростанция в волости Пылва). Согласно судебной практике, все вышеуказанные недостатки являлись существенными и обуславливали отмену планировки или разрешения.
Недостаточное вовлечение
Производство по планированию является публичным, и его организатор должен обеспечить информирование общественности. Необходимо привлекать лиц, „права и интересы“ которых могут быть затронуты, у которых может иметься „обоснованный интерес“ и которые сами сообщили о желании быть вовлеченными, а также учреждения и экологические объединения.
Из судебной практики следует, что привлечь надлежащим образом все заинтересованные группы удается далеко не всегда, что, как правило, приводит к отмене планировки. Например, в случае проекта запланированного в Хийумаа Тахкунаского ветропарка суд установил, что планировка могла ограничить права проживавших на расстоянии нескольких сотен метров от ветропарка людей, в связи с чем они должны были быть вовлечены в производство по выдаче разрешений на строительство.
С другой стороны, в судебной практике встречались также и казусы, когда суды приходили к выводу, что вовлечение на каком-либо этапе и вовсе отсутствовало. Так, в проекте по Пяйте-Вайвинаскому ветропарку в волости Тойла суд посчитал, что планировку необходимо отменить по той причине, что программа оценки экологических воздействий и ее результаты совершенно не были обнародованы.
Учитывая то обстоятельство, что обеспечение вовлечения и права быть выслушанным с позиции функционирования демократического правового государства является критически важным, до сих пор суды относились к связанному с вовлечением производству скорее строго, считая несоблюдение данного критерия существенным нарушением, которое по сути всегда приводило к отмене административного акта.
Резкий поворот в существовавшей до сих пор практике
Судебная практика последних пятнадцати лет подтверждает, что развитие возобновляемой энергии не являлось достаточно значимой ценностью для преодоления борьбы за власть между ведомствами, различных связанных с землепользованием интересов и недостатков в делопроизводстве.
Однако 2021 год можно считать переломным. Именно начиная с прошлого года суды начали подчеркивать, что развитие ветровой энергии представляет собой важный общественный интерес. В нескольких недавних решениях суды заняли позицию, поддерживающую девелопера. Так, например, в случае ветропарка, планируемого Enefit Green в волости Ляэне-Нигула, или ветропарка, планируемого в Лавасаареском торфяном месторождении в волости Тори, суд в своем решении представил собственные предложения и привел ряд рекомендаций о том, какие действия следует предпринять для продолжения планировки ветропарка. По сравнению с предыдущей практикой, данные решения представляют собой значительный поворот в сторону способствования развитию возобновляемой энергии.
Кроме того, государство со своей стороны также планирует изменения в делопроизводстве. По заказу государственной канцелярии скоро будет завершен аудит по ускорению развития возобновляемой энергии, целью которого является разбор вышеописанных упущений и нахождение соответствующих решений. Так, была поставлена цель сократить до полутора лет процессы по оценке воздействия планировки и экологического воздействия, для которых в настоящее время требуется от пяти до семи лет. В свою очередь, для уменьшения борьбы за власть между ведомствами предусмотрено составление общенациональной специальной планировки по проектам по ветровой энергии, что должно позволить в ускоренном порядке довести до конца все приоритетные проекты по ветровой энергии. Кроме того, предусматриваются решения, позволяющие ограничить необходимость оценки экологического воздействия на целом ряде этапов производства.
Что касается недостаточности ресурса территории суши, то здесь было озвучено предложение определить преимущественные зоны девелопмента площадью примерно тысяча квадратных километров, в отношении которых государство могло бы осуществить специальную планировку и оценку экологических воздействий в ускоренном порядке.
Чтобы обеспечить достаточность анализов и исследований, государство хочет самостоятельно заказать общенациональные исследования и анализы, которые должны обеспечить уверенность, необходимую для доведения процессов до конца. Для решения проблемы нехватки специалистов предлагается допустить к проведению экспертиз лиц, не имеющих соответствующей лицензии, однако обладающих достаточным образованием и опытом работы. В случае правил по привлечению рекомендуется сузить круг лиц, обладающих правом высказывания в рамках производства. Кроме того, будут критически пересмотрены основания для подачи жалоб со стороны населения (то есть жалоб, которые могут быть поданы любым лицом).
Ускорение процесса не должно обеспечиваться за счет его качества
Таким образом, последние пятнадцать лет в свете судебных решений относительно возобновляемой энергии можно назвать периодом роста правового государства. Однако это время характеризуется как формированием компетенций ведомств (борьбой за власть), представлением публичного производства по планированию (включая вовлечение) и формированием базовой гигиены административного производства (недостатки в делопроизводстве и недостаточные исследования), так и признанием того факта, что радар, летучая мышь или местный житель забрали у ветропарков всю землю. Таким образом, можно без преувеличения утверждать, что вместо развития возобновляемой энергии, за последние 15 лет мы получили от девелоперов объектов по возобновляемой энергии значительный вклад в развитие Эстонии как демократического правового государства.
И аналогично прекращению судебной практики, которая отдавала приоритет экономическим интересам, начиная с 2021 года мы наблюдаем расширение судебной практики, которая способствует возобновляемой энергии. Составляемые в настоящее время правительством планы по ускоренному развитию возобновляемой энергетики заслуживают похвалы, так как государство как раз и старается быть надежным партнером девелоперов и использовать собственные ресурсы для более быстрого достижения единодушия, проведения исследований, составления анализов и проведения производств без ненужных промедлений.
В то же время трудно согласиться с такими предложениями и планами, которые направляют демократическое правовое государство в сторону более тонкой шлифовки, и которые связаны с ограничением вовлечения, права быть выслушанным и права на жалобу, а также с уменьшением объема анализов и исследований, и со снижением требований к экспертам.
Несмотря на то, что необходимость перехода от сланцевой энергии к возобновляемой энергии является очевидной и неизбежной, такой переход не должен осуществляться способом, который исключает диалог, представление вопросов и высказывание мнений относительно других ценностей. В противном случае в части проектов по объектам возобновляемой энергии мы и дальше будет двигаться черепашьим темпом, и вместо работающих объектов нам придется говорить об уроках, извлеченных в судебных спорах.