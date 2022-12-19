АНАЛИЗ | Вместо ветропарков Эстония получила множество судебных споров. Почему?

Естественно, такие изменения достаточно быстро стали отражаться и в судебной практике. Я могу это утверждать исходя из анализа, в фокусе которого были судебные решения, связанные с тридцатью важнейшими проектами по возобновляемой энергии, которые были вынесены в течение последних пятнадцати лет. В результате анализа вырисовываются пять главных причин, ставших роковыми для проектов, и их понимание может открыть двери для решений, позволяющих справиться с энергокризисом.

Для освобождения от такого менталитета потребовалось время. Новая эпоха начала формироваться только в конце 2000-х, когда центральное место среди аргументов все больше стал занимать общественный интерес, корректное делопроизводство, охрана природы и защита государства. Эти ценности стали все больше преобладать над экономическими интересами девелоперов. Важную роль в таком изменении сыграла и проведенная в начале нового тысячелетия реформа права в области строительства и планирования, присоединение к Европейскому союзу и определение зон Natura 2000.

Судебная практика формируется вместе с развитием общества. Первый промышленный ветропарк в Эстонии был построен в 2002 году в Виртсу предприятием Eesti Energia. Этот ветропарк, аналогично нескольким другим, был возведен в то время, когда судебная практика очень сильно способствовала экономическим интересам и частной собственности. Такая судебная практика стала формироваться с восстановления независимости. В сочетании с только формировавшимся правовым пространством, для того времени был характерен принцип „сначала сделаем, и только потом будем заниматься бумагами“.

За последние семь лет в Эстонии было возведено семь новых ветряков. Не семь ветропарков, а именно семь ветряков. Сегодня мы оказались в условиях энергокризиса, и как при любом другом кризисе сейчас идет активный поиск виноватых – от плохих чиновников, недальновидных политиков, летучих мышей и орланов, до придирчивых общин. Однако в результате тщательного анализа судебной практики последних пятнадцати лет выясняется, что, на самом деле, текущая ситуация обусловлена отсутствием коллективного интереса к возобновляемой энергии.

Чтобы Эстония к 2030 году могла производить всю необходимую для конечного потребления энергию из возобновляемых источников, для строительства ветропарков необходимо порядка 500 квадратных километров суши. Из существовавшей до сих пор судебной практики видно, что найти такое место не получается. Это обусловлено тремя причинами: радары Сил обороны, чувствительная природа и противодействие общин.

С другой стороны, Департамент окружающей среды считает, что деятельность станции наносит вред природной среде, и поэтому работу станции следует прекратить. В связи с этим, среди прочего, в 2011 году в отношении использования станции было возбуждено уголовное производство. С тех пор вместо выдачи нового разрешения на специальное водопользование, необходимого для поддержания станции в рабочем состоянии, на несколько месяцев или лет продлевается старое разрешение. Ситуация стала еще более противоречивой в результате принятого в 2021 году правительством распоряжения о том, что деятельность станции все-таки должна быть продолжена. Таким образом, за эти годы было довольно много противоречивых посланий.

Наиболее очевидным примером борьбы за власть является длящийся более десяти лет спор вокруг Линнамяэской гидроэлектростанции, в котором сталкиваются позиции Департамента окружающей среды, Департамента охраны памятников старины и правительства. Линнамяэская гидроэлектростанция является одной из самых мощных в Эстонии. Она действует до сих пор, одновременно являясь признанным памятником культуры. Это означает, что в качестве памятника культуры гидроэлектростанция должна сохраняться в нынешней форме, то есть оставаться действующей.

Одной из причин торможения проектов является борьба за власть между различными ведомствами. Во многом это является неизбежной частью процесса формирования демократического правового государства. В то же время, такое противостояние побуждает задать один вопрос: у нас одно государство, или их несколько?

Если соблюдать ограничения по охране природы государства, и исходить из цели не строить ветропарки на расстоянии ближе одного километра от мест проживания людей, то для использования остается лишь 82 квадратных километра территории суши Эстонии. Это почти в шесть раз меньше по сравнению с территорией, которая, по оценкам экспертов, необходима для достижения целей по возобновляемой энергии исключительно с помощью расположенных на суше ветропарков.

Помимо ограничений, связанных с радарами и защитниками природы, в судебной практике весьма значительным препятствием строительству ветропарков стало и противостояние людей. Естественно, наиболее громкими были голоса тех жителей, вблизи домов которых планируется строительство ветропарка. В случае почти четверти тщательно проанализированных проектов встречались аргументы в стиле „только не на моих задворках“.

Однако радоваться пока еще рано, так как преодолев это препятствие, мы сразу же столкнемся с ограничениями защитников природы. Именно такие ограничения стали роковыми для Эйсвереского ветропарка в Ханила и для Пяйте-Вайвинаского ветропарка в волости Тойла. В настоящее время ограничениями защитников природы связано 82 процента территории суши Эстонии.

Все это в свою очередь означает, что в настоящее время 87 процентов территории суши Эстонии не подходит для строительства ветропарков с ветряками высотой более 150 метров. Именно такая зона находится в поле действия радаров. Тем не менее, согласно анализу развития ветроэнергетики, составленному Агентством по окружающей среде, уже в 2024 году около 60 процентов территории суши должно освободиться от этого ограничения.

Исходя из текущей судебной практики, попадание в зону действия радара Сил обороны означает быстрое прекращение проекта ветропарка. Такое условие следует из вступившего в 2008 году в силу изменения законодательства, которое обязывает согласовывать планировки и строительные проекты с Министерством обороны. Из судебной практики видно, что при установлении возникновения вредного воздействия на работоспособность радара разговор о ветропарке сразу же прекращается. Именно по этой причине очень быстро стихли разговоры о планировавшемся в волости Люганузе Варьяском ветропарке и планировавшемся в волости Сааремаа Хярьякоплиском ветропарке.

Откладывание исследование и анализов

Решение о строительстве или отказе от строительства ветропарка может основываться на знании связанных со строительством последствий. Однако такое знание может возникнуть только на основании исследований и анализов. Самыми болезненными являются ситуации, когда после многолетней работы по планированию суд приходит к выводу, что планировку нужно отменить в связи с недостаточностью исследований. Именно так закончился, например, проект Хийуского морского ветропарка.

Проект был инициирован в 2006 году, после чего в течение четырех лет составлялась планировка. А в 2018 году Государственный суд принял решение ее отменить. В качестве причины как раз и была названа абстрактно составленная планировка и оценка экологических воздействий. Кроме того, были оставлены без внимания воздействия кабелей на окружающую среду, и при оценке экологических воздействий не были проведены базовые анализы и не была выполнена оценка трансграничного воздействия, следующего из планировки.

Придя к осознанию того, что никакого „знания“ о влиянии планировки на самом деле нет, после 12 лет работы и только в третьей судебной инстанции, ты неизбежно представляешь себе игру „Вокруг света“, где незадолго до конца игрок соскальзывает обратно к началу игры. Казус Хийуского морского ветропарка, несомненно, является важным уроком и для государства, которое в настоящее время составляет план о выполнении в ближайшее время в порядке ускоренного производства специальных планировок приоритетных проектов по ветровой энергии на общенациональном уровне.

Недостатки в делопроизводстве

В течение последних пятнадцати лет суды неоднократно упрекали девелоперов и планировщиков ветропарков в допущении недостатков в делопроизводстве. Суды отменяли выданные для ветропарков разрешения, в случае которых разрешенная в детальной планировке высота ветряков не совпадала с итоговой, указанной в разрешении на строительство и эксплуатацию (Тамбаский ветропарк в волости Варбла).