Российский хоккеист скончался в Канаде в возрасте 18 лет

Российский нападающий Абакар Казбеков, игравший за клуб хоккейной лиги Онтарио „Лондон Найтс“, умер в возрасте 18 лет, сообщает официальный „твиттер“ клуба. О причинах смерти не сообщается. Сообщает „Чемпионат“

Тело Казбекова обнаружили рано утром 17 декабря под окнами многоквартирного дома в центре Лондона. В полицию поступил звонок с сообщением, что кто-то, вероятно, выпал из здания. Приехав на место, полицейские оцепили участок улицы и начали расследование. Подробности произошедшего не сообщаются, однако правоохранительные органы на данный момент не подозревают насильственную смерть.

Отмечается, что ближайшая игра „Лондон Найтс“ отменена и будет проведена позже.

18-летний хоккеист был воспитанником подольского хоккея. В 2020-2021 годах он играл за юниорские команды Канады. В сезоне-2021/2022 он перешёл в клуб хоккейной лиги Онтарио „Лондон Найтс“. В 21 матче за клуб Казбеков забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности „-7“.

„Лондон Найтс“ занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции хоккейной лиги Онтарио.