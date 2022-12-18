Cмертность при пожарах в Эстонии остается высокой! За три года мы едва ли достигнем уровня Северных стран

Смерти при пожарах в жилых помещениях составляют 91% от всех жертв огня. В 2015–2020 годах при пожарах в Эстонии погибли в общей сложности 234 человека, то есть каждый год огонь уносит в среднем 39 жизней. По состоянию на декабрь этого года этот рубеж, к сожалению, уже преодолен.

Согласно результатам исследования, проведенного G4S в начале года, 32% семей, или около 335 000 человек в Эстонии лично сталкивались с пожарами. Выпускник Академии МВД Хелари Вийарт писал в своей дипломной работе , что в 2019 году в Эстонии на миллион жителей приходилось 32,4 смерти при пожарах, а в Северных странах – в среднем 7,1. Это означает, что в Эстонии при пожарах погибает в 4,5 раза больше людей, чем в Северных странах.

По состоянию на декабрь за этот год в Эстонии произошло около 3000 пожаров, в которых погибли 40 человек.

За день до этого трагического пожара в деревне Эосте (волость Пылва) загорелся жилой дом. О возгорании сообщил проезжавший мимо человек, заметивший дым. Когда через восемь минут спасатели прибыли на место происшествия, дом горел открытым пламенем, крыша и перекрытия уже обвалились. Позже среди обломков были найдены погибшие.

В деревне Микитамяэ (волость Сетомаа) загорелась квартира на первом этаже дома, в квартире были найдены тела двоих мужчин. По данным Спасательного департамента, пожар обнаружили слишком поздно: когда спасатели прибыли на место происшествия, дверь квартиры наполовину сгорела, огонь уже перекинулся на соседнюю и верхнюю квартиру. В квартире сверху, заполненной густым дымом, спасатели обнаружили тело еще одного мужчины.

Дымовых датчиков – меньше, датчиков угарного газа – больше

Согласно результатам исследования, проведенного Спасательным департаментом этой осенью, доля дымовых датчиков в домах снизилась с 95 процентов до 87. Однако информирование людей об угарном газе и его опасности несколько улучшило ситуацию: по состоянию на этот год датчик угарного имеется в 71% домов, в которых есть отопительные установки, работающие на твердом топливе, и/или газовый котел – ранее соответствующий показатель составлял 46%. Проведенное G4S исследование также выявило, что с каждым годом в домах становится все больше датчиков угарного газа, осведомленность об опасности этого ядовитого газа растет, но при этом по-прежнему много людей, у которых нет датчика и которые ошибочно считают, что угарный газ можно распознать по запаху.

Хотя любой датчик помогает спасти жизнь, во многих домах на потолке висит локальный датчик угарного газа, который, конечно, сообщит о повышении концентрации угарного газа, но если концентрация вырастет очень быстро и человек не отреагирует сразу же, последствия могут быть трагическими. Так, у 22% погибших при пожаре имелся локальный датчик, однако он их не спас. Поэтому дома лучше иметь умный датчик угарного газа, который передаст сигнал тревоги в диспетчерский центр, который при необходимости вышлет помощь.

Другой выпускник Академии МВД, Артем Троицкий, отметил в своей дипломной работе, что в 2018 году в Эстонии во врачебной помощи нуждались 228 человек, отравившихся угарным газом, погибли девять человек, в том числе трое детей. „Случаи отравления угарным газом привлекли внимание и широкой общественности, особенно случай, произошедший в Какумяэ в 2018 году, когда из-за неосторожности отца семейства и самостоятельной переделки системы газового отопления в семье погибли трое детей, – написал Троицкий. – В марте того же года трагический случай произошел в Ида-Вирумаа, где в результате отравления угарным газом одной в квартире погибли два человека и один тяжело пострадал“.

Участвовавшие в исследовании G4S 1005 совершеннолетних респондентов лучше, чем раньше, информированы о том, что без датчика человек не может сам почувствовать угарный газ (66%). 94% ответивших знают, что датчик угарного газа является обязательным для домов, в которых используются топки с твердым топливом. Меньше, чем прежде, людей знают, что датчик угарного газа нужен и в случае газовых установок.

Датчик угарного газа обязателен для всех домов, в которых есть отопительные устройства, работающие на газе или твердом топливе. Печалит тот факт, что примерно в 26% домов, в которых датчик угарного газа обязательно должен быть, на самом деле его нет. Это означает, что 72 800 домов в Эстонии до сих пор без датчика угарного газа, для людей в них существует прямая угроза.

Чтобы через три года Эстония смогла достичь уровня Северных стран, каждый из нас должен позаботиться о том, чтобы в доме был датчик дыма и угарного газа, причем исправный. Тогда по крайней мере одно условие будет выполнено. В наши дни этот датчик мог бы быть умным, то есть таким, который круглосуточно может передавать сигнал тем, кто на него отреагирует и при необходимости быстро приедет на помощь.