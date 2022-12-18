ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (298-й день) | Обстрелы Херсона, взрывы в Белгородской области. Советник Офиса президента подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России

Российские войска вновь обстреляли Херсон. Город подвергается обстрелам практически каждый день с 11 ноября, когда он был возвращен под контроль Украины.

Глава Белгородской области РФ заявил, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали восемь человек, один погиб.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова.

Газета The New York Times выпустила расследование, согласно которому перед началом вторжения в Украину российские власти рассчитывали, что их войска дойдут до Киева за 15 часов. Однако уже в марте Владимир Путин в частном разговоре признал, что „война будет намного сложнее, чем предполагалось“.

Министр обороны РФ Владимир Шойгу, по заявлению российского Минобороны, „совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений“.

Владимир Зеленский в обращении к миру, которое ФИФА запретила показывать перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре, призвал созвать Глобальный саммит Формулы мира для прекращения войны.

Группа TVORCHI победила в нацотборе от Украины на Евровидение 2023, который из-за соображений безопасности пришлось проводить в бомбоубежище. В нем также приняли участие певцы Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina, группа 2TONE.

По сообщению мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупационные власти начали устанавливать в городе бетонные защитные сооружения, так называемые зубы дракона.