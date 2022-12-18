Военный дневник
18.12.2022, 21:59

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (298-й день) | Обстрелы Херсона, взрывы в Белгородской области. Советник Офиса президента подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России

 
ФОТО: Генштаб ВСУ | Erakogu

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

Главные новости:

  • Российские войска вновь обстреляли Херсон. Город подвергается обстрелам практически каждый день с 11 ноября, когда он был возвращен под контроль Украины.

  • Глава Белгородской области РФ заявил, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали восемь человек, один погиб.

  • Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова.

  • Газета The New York Times выпустила расследование, согласно которому перед началом вторжения в Украину российские власти рассчитывали, что их войска дойдут до Киева за 15 часов. Однако уже в марте Владимир Путин в частном разговоре признал, что „война будет намного сложнее, чем предполагалось“.

  • Министр обороны РФ Владимир Шойгу, по заявлению российского Минобороны, „совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений“.

  • Владимир Зеленский в обращении к миру, которое ФИФА запретила показывать перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре, призвал созвать Глобальный саммит Формулы мира для прекращения войны.

  • Группа TVORCHI победила в нацотборе от Украины на Евровидение 2023, который из-за соображений безопасности пришлось проводить в бомбоубежище. В нем также приняли участие певцы Moisei и DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina, группа 2TONE.

  • По сообщению мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупационные власти начали устанавливать в городе бетонные защитные сооружения, так называемые зубы дракона.

  • В аннексированную ЛНР приехал Виктор Бут, который 10 лет отбывал наказание в США и был выдан России в начале декабря. Бут принял участие в учредительном собрании отделения ЛДПР в регионе и заявил, что „ он, как и ЛНР, вернулся в Россию“.

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