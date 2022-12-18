Лидеры Партии реформ и центристов в Ида-Вирумаа сомневаются в выбранных кандидатах

По словам регионального председателя Партии реформ Марис Тоомель, волостной старейшины Йыхви, когда она узнала, что на этот раз партия направит Меэлиса Кийли кандидатом номер один в Ида-Вирумаа, то взвешивала возможность отказаться от выставления своей кандидатуры: „К сожалению, предыдущие выборы показали, что люди, которые были первыми номерами в Ида-Вирумаа и получили отсюда мандат, не вкладывались в уезд на сто процентов, и это, конечно, не устраивало местных жителей“.

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что отправка легионеров в уезды необходима ради лучшего результата выборов.

Региональный лидер Центристской партии в Ида-Вирумаа и председатель волостного совета Алутагузе Марек Кулламяги не верит, что Кайдо Хёвельсон, кандидат от Ида-Вирумаа на предыдущих выборах в Рийгикогу, получит сильный результат в уезде: „Это все та же старая политика - привозить первого номера из других мест. Кайдо – замечательный человек, но как ему продать себя жителям Ида-Вирумаа? „Работаю в волости Винни, в Рийгикогу отстаиваю жителей Харьюмаа, теперь люблю Ида-Вирумаа“. И мы должны в это поверить?“

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Кайдо Хёвельсон был поставлен первым в списке, так как он уроженец Ида-Вирумаа, хоть и живет в соседнем уезде.