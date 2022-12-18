Лидеры Партии реформ и центристов в Ида-Вирумаа сомневаются в выбранных кандидатах(9)
В Ида-Вирумаа местные лидеры Центристской партии и Партии реформ жалуются, что в очередной раз к участию в выборах в Рийгикогу в качестве кандидатов номер один привлекают людей из других уездов, но, по мнению лидеров партий, это необходимо для получения голосов, пишет ERR.
По словам регионального председателя Партии реформ Марис Тоомель, волостной старейшины Йыхви, когда она узнала, что на этот раз партия направит Меэлиса Кийли кандидатом номер один в Ида-Вирумаа, то взвешивала возможность отказаться от выставления своей кандидатуры: „К сожалению, предыдущие выборы показали, что люди, которые были первыми номерами в Ида-Вирумаа и получили отсюда мандат, не вкладывались в уезд на сто процентов, и это, конечно, не устраивало местных жителей“.
Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что отправка легионеров в уезды необходима ради лучшего результата выборов.
Региональный лидер Центристской партии в Ида-Вирумаа и председатель волостного совета Алутагузе Марек Кулламяги не верит, что Кайдо Хёвельсон, кандидат от Ида-Вирумаа на предыдущих выборах в Рийгикогу, получит сильный результат в уезде: „Это все та же старая политика - привозить первого номера из других мест. Кайдо – замечательный человек, но как ему продать себя жителям Ида-Вирумаа? „Работаю в волости Винни, в Рийгикогу отстаиваю жителей Харьюмаа, теперь люблю Ида-Вирумаа“. И мы должны в это поверить?“
По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Кайдо Хёвельсон был поставлен первым в списке, так как он уроженец Ида-Вирумаа, хоть и живет в соседнем уезде.