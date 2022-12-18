Заболевшим в начале нового года придется ждать компенсации по болезни дольше

В четверг правительство пришло к соглашению, что выплата компенсаций по болезни со второго дня будет продолжена до 30 июня. Для этого нужно изменить закон, но свет в здании Рийгикогу погас в тот же день, а депутаты не вернутся на Тоомпеа до 9 января. Таким образом с 1 января снова вступит в силу порядок, согласно которому, первые три дня компенсация не выплачивается.