Заболевшим в начале нового года придется ждать компенсации по болезни дольше
1 января возникнет странная ситуация, в которой закон разрешает выплату компенсации по болезни с четвертого дня, но в этот четверг правительство пообещало, что она будет выплачиваться все же со второго дня - пишет ERR.
В четверг правительство пришло к соглашению, что выплата компенсаций по болезни со второго дня будет продолжена до 30 июня. Для этого нужно изменить закон, но свет в здании Рийгикогу погас в тот же день, а депутаты не вернутся на Тоомпеа до 9 января. Таким образом с 1 января снова вступит в силу порядок, согласно которому, первые три дня компенсация не выплачивается.
Министр здоровья Пеэп Петерсон пообещал, что нынешняя система будет действовать задним числом, и подтвердил, что в Рийгикогу были организованы встречи и собрания, так что поправка к закону, вероятно, будет принята примерно 15 января. Только после этого Больничная касса начнет рассчитывать компенсации, поэтому, по словам руководителя ее финансового отдела Рихо Пеэка, заболевшим в начале нового года придется ждать компенсации по болезни дольше, чем обычно.