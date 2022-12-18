Евросоюз договорился о сокращении квот на CO2. Кому придется выбрасывать меньше?

Депутаты Европарламента и правительства стран ЕС договорились о реформировании системы торговли выбросами (ETS), действующей в Евросоюзе с 2005 года, - с целью дальнейшего сокращения промышленных эмиссий и увеличения инвестиций в безопасные для климата технологии. Решение принято после нескольких дней обсуждения поздно вечером в субботу, 17 декабря.

Система ETS лежит в основе европейской климатической политики и является ключом к достижению цели климатической нейтральности ЕС.

К 2030 году выбросы в секторах, для которых введена ETS, должны быть сокращены на 62% по сравнению с 2005 годом, что на один процентный пункт больше, чем предлагала Еврокомиссия.

Для этого сокращения на уровне Европейского Союза будут единовременно снижены квоты на выбросы, в 2024 году - на 90 млн тонн эквивалента СО 2 , в 2026 году - на 27 млн тонн эквивалента СО 2 . В дополнение запланировано ежегодное уменьшение квот на 4,3% в 2024-27 годах и на 4,4% в 2028-30 годах.

Поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий

В Европарламенте прописали также, как в течение восьмилетнего периода будет проходить поэтапная отмена бесплатных квот для предприятий. Так, в 2026 году число таких квот сократится на 2,5%, а к 2034 году от них планируется отказаться полностью.

Кроме того, планируется скорректировать Пограничный механизм регулировки углеродных выбросов (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Он предусматривает пошлины на сталь, цемент, алюминий, удобрения, водород и электроэнергию из третьих стран. CBAM предусматривает, что если, к примеру, китайская компания собирается продать сталь в ЕС, а ее производство не соответствует экологическим стандартам Евросоюза, то она обязана приобрести сертификаты на выбросы СО 2 , чтобы компенсировать вред, наносимый окружающей среде. При этом в период с 2026 по 2034 года продажу таких сертификатов планируется последовательно снизить до нуля.