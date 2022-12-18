СЕГОДНЯ | Финал ЧМ-2022: Завоюет ли Аргентина с Месси заветный трофей или Франция сохранит титул чемпионов мира?

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится финальный матч. На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Франции и Аргентины. Сборная Франции в предвкушении защитить титул и повторить историческое достижение сборных Италии (в 1934 и 1938 годах) и Бразилии (в 1958 и 1962 годах). Сборная Аргентины в последний раз становилась чемпионом мира в далеком 1986 году, благодаря Диего Марадоне. Сможет ли Лионель Месси завоевать долгожданный трофей?

Сборная Аргентины начала турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), но потом Месси и компания сумели одержать шесть побед подряд. На групповом этапе сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В плей-офф - с минимальным счетом обыграла Австралию (2:1), в серии пенальти сборную Нидерландов (в основное время счет 2:2), а в полуфинале аргентинцы уверенно обошли Хорватию (3:0).

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси на данный момент является одним из лучших бомбардиров турнира. Нападающий в шести играх забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Сборная Франции начала защиту титула с разгрома Австралии (4:1), а потом в тяжелом матче обыграла Данию (2:1) и в последнем туре проиграла Тунису (0:1), выпустив резервный состав. В плей-офф французы уверенно обыграли Польшу (3:1), с трудом одолели Англию (2:1), а в полуфинале оказались сильнее сенсационной сборной Марокко (2:0).

У сборной Франции есть собственный лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе. В шести матчах он забил пять голов и отдал две голевые передачи.

На чемпионатах мира Франция и Аргентина играли между собой трижды, и все три раза победитель их встречи играл в финале: Аргентина выиграла на групповом этапе ЧМ-1930 (1:0) и ЧМ-1978 (2:1), а Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2018 в России (4:3).