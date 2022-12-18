ПРЯМО СЕЙЧАС | Финал ЧМ-2022: Аргентина громит Францию

Вопреки опасениям, команды вышли в сильнейших составах: на поле и француз Тчуамени, и аргентинец Ди Мария, чье участие было под вопросом. Уже на 3-й минуте Хулиан Альварес первый раз получил мяч в штрафной, но в борьбе хорошо пробить не смог. Вскоре левый крайней аргентины Мак Аллистер наносит второй удар - Льорис надежен. Давление Аргентины приводит к тому, что на 9-й минуте Льорис получает повреждение в столкновении с аргентинцем Ромеро, впервые на поле выходит медицинская бригада. Серьезной травмы удалось избежать. На 14-й минуте Франция наконец проводит первую серьезную атаку, вратарь Мартинес забирает мяч в ногах у Мбаппе. На 17-й минуте после красивой многоходовой комбинации из выгодной позиции бьет Ди Мария - намного выше ворот. И тут же шанс упустили французы: после штрафного с левого фланга Жиру бил головой - над перекладиной. Вратарь уже не выручил бы. На 21-й минуте Ди Мария по левому флангу вошел в штрафную, где получил по ногам от Дембеле - бесспорный пенальти. Мяч забрал Месси и не оставил ни шанса Льорису - 1:0. Лео еще и вышел в лидеры среди бомбардиров турнира - 6-й гол (столько же, сколько в сумме на предыдущих четырех мундиалях). После гола Аргентина продолжает доминировать, неясно, как Франция рассчитывает спасти игру. На 36-й минуте Аргентине удается идеальная контратака: Месси выдает идеальный пас на Ди Марию, который уверенно забил - 2:0. На 41-й минуте Дешам идет ва-банк: убирает Жиру и Дембеле, выходят Маркус Тюрам и Коло-Муани. Но до конца тайма единственное, что это приносит - желтая карточка Энцо Фернандеса за фол против Коло-Муани. Полное превосходство южноамериканцев после первой половины.