ПРЯМО СЕЙЧАС | Финал ЧМ-2022: Аргентина громит Францию(4)
Сегодня проходит долгожданный финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. В главном матче года играют сборные Аргентины и Франции.
Аргентина - Франция - 2:0
Вопреки опасениям, команды вышли в сильнейших составах: на поле и француз Тчуамени, и аргентинец Ди Мария, чье участие было под вопросом. Уже на 3-й минуте Хулиан Альварес первый раз получил мяч в штрафной, но в борьбе хорошо пробить не смог. Вскоре левый крайней аргентины Мак Аллистер наносит второй удар - Льорис надежен. Давление Аргентины приводит к тому, что на 9-й минуте Льорис получает повреждение в столкновении с аргентинцем Ромеро, впервые на поле выходит медицинская бригада. Серьезной травмы удалось избежать. На 14-й минуте Франция наконец проводит первую серьезную атаку, вратарь Мартинес забирает мяч в ногах у Мбаппе. На 17-й минуте после красивой многоходовой комбинации из выгодной позиции бьет Ди Мария - намного выше ворот. И тут же шанс упустили французы: после штрафного с левого фланга Жиру бил головой - над перекладиной. Вратарь уже не выручил бы. На 21-й минуте Ди Мария по левому флангу вошел в штрафную, где получил по ногам от Дембеле - бесспорный пенальти. Мяч забрал Месси и не оставил ни шанса Льорису - 1:0. Лео еще и вышел в лидеры среди бомбардиров турнира - 6-й гол (столько же, сколько в сумме на предыдущих четырех мундиалях). После гола Аргентина продолжает доминировать, неясно, как Франция рассчитывает спасти игру. На 36-й минуте Аргентине удается идеальная контратака: Месси выдает идеальный пас на Ди Марию, который уверенно забил - 2:0. На 41-й минуте Дешам идет ва-банк: убирает Жиру и Дембеле, выходят Маркус Тюрам и Коло-Муани. Но до конца тайма единственное, что это приносит - желтая карточка Энцо Фернандеса за фол против Коло-Муани. Полное превосходство южноамериканцев после первой половины.
Перед матчем
Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится финальный матч. На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Франции и Аргентины. Сборная Франции в предвкушении защитить титул и повторить историческое достижение сборных Италии (в 1934 и 1938 годах) и Бразилии (в 1958 и 1962 годах). Сборная Аргентины в последний раз становилась чемпионом мира в далеком 1986 году, благодаря Диего Марадоне. Сможет ли Лионель Месси завоевать долгожданный трофей?
Сборная Аргентины начала турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), но потом Месси и компания сумели одержать шесть побед подряд. На групповом этапе сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В плей-офф - с минимальным счетом обыграла Австралию (2:1), в серии пенальти сборную Нидерландов (в основное время счет 2:2), а в полуфинале аргентинцы уверенно обошли Хорватию (3:0).
Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси на данный момент является одним из лучших бомбардиров турнира. Нападающий в шести играх забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Сборная Франции начала защиту титула с разгрома Австралии (4:1), а потом в тяжелом матче обыграла Данию (2:1) и в последнем туре проиграла Тунису (0:1), выпустив резервный состав. В плей-офф французы уверенно обыграли Польшу (3:1), с трудом одолели Англию (2:1), а в полуфинале оказались сильнее сенсационной сборной Марокко (2:0).
У сборной Франции есть собственный лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе. В шести матчах он забил пять голов и отдал две голевые передачи.
На чемпионатах мира Франция и Аргентина играли между собой трижды, и все три раза победитель их встречи играл в финале: Аргентина выиграла на групповом этапе ЧМ-1930 (1:0) и ЧМ-1978 (2:1), а Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2018 в России (4:3).