The New York Times : Путин погрузил Россию в гуманитарную и стратегическую катастрофу

Вместо громкой победы над Украиной и быстрого захвата Киева президент РФ Владимир Путин „столкнулся с чем-то совершенно другим: величайшей гуманитарной и стратегической катастрофой его народа со времен распада Советского Союза“, пишет американское издание The New York Times (NYT) в масштабном расследовании о причинах военного провала РФ, опубликованном в субботу, 17 декабря. При этом убиты оказались десятки тысяч российских солдат, а части армии РФ „разбиты после почти 10 месяцев войны“.

Россияне начали вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, получив нереалистичные приказы о быстром продвижении к Киеву за 18 часов, ориентируясь по устаревшим картам 1960-х годов, при этом военные вели переговоры по открытым каналам, используя обычные мобильные телефоны, что делало их мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и в целом демонстрировали некомпетентность и плохую организованность, утверждается в материале NYT на основе анализа документов, включающих перехваты переговоров российских военных и секретные планы командования войск РФ, предоставленные, среди прочего, Главным управлением разведки Украины, и множества проведенных интервью.

Согласно этим данным, быстрая атака на Киев не удалась еще и потому, что слишком тяжелая военная техника просто вязла в распутицу, из-за чего войска РФ только на пересечение границы с Украиной потратили более суток.

Неподготовленных мобилизованных бросали в „мясорубку“

Уже в сентябре, после проведенной мобилизации, военнослужащие российской 155-й бригады морской пехоты оказались на территории Украины, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций, пишет NYT. Как утверждается в публикации, всего за несколько недель до этого они были обычными рабочими или водителями грузовиков, один из медиков раньше работал барменом и вообще не имел медицинской подготовки, их вооружили старыми автоматами Калашникова, им не хватало боеприпасов и провианта.