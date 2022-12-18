Союз защиты детей: у несовершеннолетних есть право самим принимать решения, необходимо изменить регуляцию вакцинации в школах(17)
Союз защиты детей считает, что разумный ребенок должен иметь возможность сам принимать решения относительно своего здоровья в соответствии с обязательственно-правовым законом. Это же касается и вакцинации - семейный врач или школьная сестра должны основываться на желании несовершеннолетнего, если он способен взвесить все за и против.
Согласно Конституции, каждый имеет право на охрану здоровья. Конвенция ООН о правах ребенка, действующая в Эстонии с 1991 года, подчеркивает то же самое (статья 24). Важно, чтобы взрослые не забывали во время споров между собой, что мнение ребенка должно быть самым важным в решениях о своем здоровье и теле. Говорят и пишут о согласии родителей, но так же важно иметь в виду, что ребенка нельзя прививать против его воли – он должен одобрить вакцинацию. В Эстонии вакцинация является добровольной, пишет в своем обращении Союз защиты детей.
„Право ребенка быть услышанным и право на серьезное отношение к его мнению является одним из четырех общих принципов Конвенции о правах ребенка. Родитель должен дать как можно больше информации, чтобы ребенок смог составить собственное мнение. Здесь важно отметить, что задача родителей – поддержать и посоветовать своему ребенку в его трудном выборе. Все риски, опасности и последствия его выбора должны быть разъяснены ребенку честно, в соответствии с возрастом и в понятной форме“, - считает Союз защиты детей.
Лучшим всегда является совместное решение ребенка и родителей, основанное на интересах ребенка, в том числе и касательно прививок. В то же время бывают ситуации, когда совместное решение по каким-то причинам не может быть достигнуто. Это случается довольно редко, но право любого ребенка на здоровье и самоопределение не должно оставаться незащищенным. „Речь идет о праве ребенка, защита которого требует, чтобы действующее законодательство было способно обеспечить четкие процедуры для органов власти и медицинских работников в том числе при вакцинации детей в школе“.
Союз защиты детей считает, что разумный ребенок должен иметь возможность принимать собственные решения относительно своего здоровья в соответствии с обязательственно-правовым законом. Поэтому необходимо изменить положения министра социальных дел, регулирующие вакцинацию в школе, чтобы они соответствовали обязательственно-правовому закону и были однозначными и понятными как исполнителям, так и обществу в целом. Этот же принцип поддержали и канцлер юстиции, и врачи в их совместном обращении от 14 декабря этого года.
Согласно обязательственно-правовому закону, медицинские услуги (включая вакцинацию) могут оказываться лицам с ограниченной дееспособностью, способным ответственно взвесить все „за“ и „против“, даже если его родитель не дал согласия или против оказания услуги. Поэтому, если ребенок способен ответственно взвесить все за и против вакцинации, семейный врач должен основывать вакцинацию на желании несовершеннолетнего пациента на основании § 766 ч. 4 Гражданского кодекса.
„Особенно важно, чтобы специалисты, которым приходится принимать решения, хорошо знали права ребенка и основы психологии детского развития. Поэтому, поскольку вакцинация проводится и в школах, необходимо обеспечить правовую ясность в этой области и согласовать положения, регулирующие вакцинацию в школах, с обязательственно-правовым законом. Также необходимо убедиться, что школьные сестры обладают необходимыми знаниями и навыками для оценки способности ребенка разумно рассуждать“.