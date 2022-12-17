ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (297-й день) | Генерал ВСУ: Украина готовится к наступлению России с севера

Украина постепенно восстанавливается после вчерашнего масштабного удара по ее энергетической инфраструктуре. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, "c теплоснабжением уже 75% жителей столицы". Частично восстановлена подача электроэнергии и воды в других районах Украины. Кроме того, в Киеве восстановлена работа метро. В Харькове, оторый был полностью обесточен в результате вчерашней атаки, жителям полностью вернули электричество и воду, но метро до сих пор не работает.

В результате вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу погибло 5 человек, среди них полуторагодовалый мальчик. Еще 13 человек пострадали, среди них четверо детей.

Ночью ракетному обстрелу подвергся Донецк. Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что были повреждены учебный корпус Донецкой академии управления и государственной службы, медцентр „Медэстет“ и два многоквартирных дома. Ранены три человека.

По данным BBC Newsnight, премьер Риши Сунак попросил провести аудит эффективности британской помощи Украине. „Смысл в том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили и что получили“, — рассказал один из собеседников „Newsnight“.

Шольц допустил дальнейшие переговоры с Путиным об окончании войны. „Наша цель в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность. Для этого необходимо разговаривать“, - заявил канцлер изданию Süddeutsche Zeitung. По словам Шольца, в Москве должны „осознать, что так дальше продолжаться не может“. В то же время он указал на „высокую“ вероятность эскалации в свете неудач РФ на поле боя.

Целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры Украины может стать поводом для уголовного преследования президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью группе изданий RND заявил федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann). Международный уголовный суд вправе расследовать эти деяния как преступления против человечности, подчеркнул министр. При этом доказательной базой в отношении личной ответственности Путина могут быть его телевизионные выступления, в которых он объясняет, что эти действия российской армии являются намеренной тактикой.

ВСУ допускают, что Россия снова попытается атаковать Украину со стороны Беларуси в годовщину начала войны. Об этом командующий оперативным командованием „Юг“ генерал-майор украинской армии Андрей Ковальчук заявил Sky News, отвечая на вопрос о том, может ли Россия повторить попытку вторжения с какого-либо направления спустя год после начала полномасштабной войны — возможно, даже 24 февраля. „Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы готовимся к этому. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача“, — сказал Ковальчук. Он не исключил возможности повторного вторжения российских войск через Беларусь: „Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, может быть, позже. <…> Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства“

Власти Молдовы решили приостановить вещание шести русскоязычных телеканалов из-за освещения войны в Украине. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что эти каналы нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, „предвзято и манипулятивно“ отражая события в стране и войну в Украине.

Военком подмосковных Дмитрова, Дубны и Талдома заявил о возврате к двухлетнему сроку службы по призыву в 2023 году. Его выступление быстро удалили, а Минобороны РФ выступило с опровержением данного заявления. Позднее сам военком также заявил, что его заявление не соответствует действительности, а видео с ним было снято еще два года назад (но не объяснив, каким образом он два года назад знал о том, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО).

Следственный комитет России не нашел состава преступления в призыве Антона Красовского „топить“ и „жечь“ украинских детей.