В следующем году в Кристийне будут построены карманные парки

В этом году жители Кристийне могли выбирать из 18 идей и проголосовать за две наиболее понравившиеся. В равной борьбе выиграла идея создания карманных парков.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, карманный парк является хорошим примером того, как быстро и эффективно сделать городское пространство более уютным для людей, а также обеспечить зелёные зоны, где люди могли бы отдохнуть и пообщаться. „В конце лета текущего годав Таллинне появились первые три карманных парка.Благодарим всех жителей, которые отдали свой голос! На этот раз в Кристийне проголосовало 882 человека, которые суммарно отдали 1504 голоса“, – сказал Рийбе и поблагодарил автора идеи.

В рамках народного бюджета запланировано много изменений в городском пространстве. Открытая в июле этого года тропа приключений в парке Лёвенру, которая была построена также в рамках народного бюджета, сегодня доставляет массу удовольствия как самым маленьким, так и взрослым жителям города. Кроме этого, в ноябре началась вторая фаза работ по постройке мини-сада в японском стиле на территории Тильдри 10. Строящаяся там дощатый настил планируется соединить с улицей Тильдре.