Прокуратура отдала под суд Артура Айбетова. Его обвиняют в сексуальном совращении малолетнего

Артура Айбетова обвиняют по двум статьям: „Сексуальное совращение малолетнего“ и „Предложение о встрече несовершеннолетнему в сексуальных целях“.

„Суд начнет рассматривать это дело в следующем году. Поскольку судебное следствие будет закрытым, точные даты заседаний мы рекламировать не станем“, - прокомментировала rus.err.ee пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Прокуратура подтвердила, что Айбетов получил статус обвиняемого, но не сообщила детали обвинительного заключения.

С лета 2018 года он находился на свободе. 21 октября 2022 года Айбетов был задержан по подозрению в совершении новых преступлений. Начиная с этой даты, он находится под стражей.