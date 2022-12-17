В Нарве открывается представительство Elisa с инновационными решениями обслуживания и продаж
Сегодня Elisa вновь открывает двери своего обновленного представительства в Нарве. Инновационный и современный зал обслуживания означает более широкий ассортимент продукции и более персонализированное обслуживание клиентов, а также улучшенные условия работы для продавцов-консультантов Elisa.
Благодаря современной концепции представительство предлагает клиентам больше различных гаджетов, причем клиент может на месте опробовать интересующие его устройства. В представительстве также доступна услуга Elisa FIX, сочетающая в себе ремонт, обслуживание и техническую поддержку смарт-устройств. Elisa FIX обеспечивает замену разбитого экрана популярной модели смартфона всего за один час. Кроме того, клиент может получить помощь по любым техническим вопросам, связанным с его устройствами.
Новый зал обслуживания – это и гораздо более персонализированный опыт обслуживания. „В новом представительстве легко найти и опробовать любой товар. В демонстрационной зоне каждый посетитель может подержать устройства в руках, протестировать их и на основании этого принять решение о покупке“, сказала Трийн Таммемяэ, менеджер Elisa по качеству продаваемой продукции.
„Для Elisa важно привлекать сотрудников к модернизации процессов обслуживания. Для нашей компании важно, чтобы персоналу было удобно и приятно ежедневно работать в представительствах“, пояснила Таммемяэ. В зале обслуживания столы продавцов эргономичны, а для дополнительной безопасности между работниками и посетителями установлено защитное стекло.
Elisa открывает все больше представительств с новой концепцией. Нарвское представительство четвертым получило обновленный зал обслуживания с более увлекательным, развлекательным и комфортным содержанием.
Elisa стремится стимулировать увлекательный образ жизни. Эту концепцию поддерживает оформление помещения представительства в светлых тонах и наличие информационных дисплеев разных размеров, а освещение можно менять под настроение. На дисплеи выводятся льготные предложения и подробные описания всевозможных услуг и товаров. Предусмотрены и удобные сидячие места для уставших клиентов.
Собранные в рамках обновления нарвского представительства пожелания клиентов и работников помогли воплотить в инновационные решения обслуживания и продаж Ян Грапс и Кен Руут, дизайнеры из творческой студии JANKEN Wisespace.
Представительство в Нарве на Таллинна мнт., 41, вновь откроется в пятницу, 16 декабря.
Что можно посмотреть и потрогать в обновленном представительстве Elisa в Нарве?
Посетители могут изучить и опробовать целый ряд демонстрационных образцов всевозможных устройств, от смарт-часов до ноутбуков.
Новый автомат выдачи номерков с сенсорным дисплеем поддерживает разные языки и позволяет заранее указать желаемую услугу. Клиент может выбрать э-номерок, тогда при наступлении его очереди ему придет SMS-извещение.
Есть и сидячие места для более удобного изучения товаров и услуг и ожидания своей очереди.
Можно ознакомиться с такими услугами как Elisa Elamus, Elisa Raamat и Elisa Stage. Клиентам впервые предоставляется возможность изучить содержание приложения до приобретения соответствующей услуги.
Elisa FIX помогает решать проблемы, возникающие при использовании смарт-устройств.