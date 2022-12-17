В Нарве открывается представительство Elisa с инновационными решениями обслуживания и продаж

Благодаря современной концепции представительство предлагает клиентам больше различных гаджетов, причем клиент может на месте опробовать интересующие его устройства. В представительстве также доступна услуга Elisa FIX, сочетающая в себе ремонт, обслуживание и техническую поддержку смарт-устройств. Elisa FIX обеспечивает замену разбитого экрана популярной модели смартфона всего за один час. Кроме того, клиент может получить помощь по любым техническим вопросам, связанным с его устройствами.

Новый зал обслуживания – это и гораздо более персонализированный опыт обслуживания. „В новом представительстве легко найти и опробовать любой товар. В демонстрационной зоне каждый посетитель может подержать устройства в руках, протестировать их и на основании этого принять решение о покупке“, сказала Трийн Таммемяэ, менеджер Elisa по качеству продаваемой продукции.

„Для Elisa важно привлекать сотрудников к модернизации процессов обслуживания. Для нашей компании важно, чтобы персоналу было удобно и приятно ежедневно работать в представительствах“, пояснила Таммемяэ. В зале обслуживания столы продавцов эргономичны, а для дополнительной безопасности между работниками и посетителями установлено защитное стекло.

Elisa открывает все больше представительств с новой концепцией. Нарвское представительство четвертым получило обновленный зал обслуживания с более увлекательным, развлекательным и комфортным содержанием.

Elisa стремится стимулировать увлекательный образ жизни. Эту концепцию поддерживает оформление помещения представительства в светлых тонах и наличие информационных дисплеев разных размеров, а освещение можно менять под настроение. На дисплеи выводятся льготные предложения и подробные описания всевозможных услуг и товаров. Предусмотрены и удобные сидячие места для уставших клиентов.