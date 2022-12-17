„Фактически, Запад начал закрывать воздушное пространство Украины!“ Почему так важны системы ПВО Patriot?

В Пентагоне подтвердили планы по поставке Украине систем ПРО Patriot. The Washington Post пишет, что Джо Байден может согласиться на передачу Patriot после того, как Пентагон решит вопросы, касающиеся подготовки украинских военных к применению этих систем вооружения. Помимо Patriot, итальянцы и французы пообещали предоставить Украине противоракетный комплекс SAMP-T, который по принципу действия аналогичен системе Patriot. Киев неоднократно просил передать эти системы ПВО еще до начала полномасштабного российского вторжения.