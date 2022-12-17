17.12.2022, 18:20
„Фактически, Запад начал закрывать воздушное пространство Украины!“ Почему так важны системы ПВО Patriot?
Россия боится НАТО и чеченцев
ФОТО: | Wikimedia Commons
Запад передает Украине более мощные системы вооружения, чтобы быстрее закончить войну в Европе, рассказывал в интервью DELFI военный эксперт Роман Свитан.
В Пентагоне подтвердили планы по поставке Украине систем ПРО Patriot. The Washington Post пишет, что Джо Байден может согласиться на передачу Patriot после того, как Пентагон решит вопросы, касающиеся подготовки украинских военных к применению этих систем вооружения. Помимо Patriot, итальянцы и французы пообещали предоставить Украине противоракетный комплекс SAMP-T, который по принципу действия аналогичен системе Patriot. Киев неоднократно просил передать эти системы ПВО еще до начала полномасштабного российского вторжения.