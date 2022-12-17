17.12.2022, 12:09
На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два автомобиля, водителей доставили в больницу
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Сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, обоих водителей доставили в больницу.
Центр тревоги получил сообщение в 10:46, что произошла авария в волости Сауэ на 36 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. По первоначальным данным, столкнулись автомобили Kia Ceed и Honda CR-V. За рулем Honda был 60-летний мужчина, Kia управлял 81-летний мужчина. На месте аварии затруднено движение.
Оба водителя были трезвыми, передает полиция. Детали ДТП выясняются.