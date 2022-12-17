На шоссе Таллинн-Пярну столкнулись два автомобиля, водителей доставили в больницу

Центр тревоги получил сообщение в 10:46, что произошла авария в волости Сауэ на 36 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. По первоначальным данным, столкнулись автомобили Kia Ceed и Honda CR-V. За рулем Honda был 60-летний мужчина, Kia управлял 81-летний мужчина. На месте аварии затруднено движение.