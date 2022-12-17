ИНТЕРВЬЮ | Украинский полковник: захват Бахмута в военном отношении бессмысленен, он нужен только Пригожину

На днях российские прокремлевские Telegram-каналы сообщили, что российская армия прорвала оборону Украины и заняла несколько улиц на окраине Бахмута.Позже это подтвердили украинские военные. Сейчас внутри города уже идут ожесточенные бои. Бахмутская битва – это битва, которая решит судьбу Донбасса?