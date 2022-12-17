Мнение
17.12.2022, 13:33

ИНТЕРВЬЮ | Украинский полковник: захват Бахмута в военном отношении бессмысленен, он нужен только Пригожину

 
Ukraina sõdur Bahmuti lähedal kaevikus
Ukraina sõdur Bahmuti lähedal kaevikus
ФОТО: t.me/killpukin | Telegram

Логика российских генералов заключается в том, что сейчас готовится „настоящая армия“ для войны в Украине, рассказал в интервью DELFI украинский полковник Сергей Грабский.

На днях российские прокремлевские Telegram-каналы сообщили, что российская армия прорвала оборону Украины и заняла несколько улиц на окраине Бахмута.Позже это подтвердили украинские военные. Сейчас внутри города уже идут ожесточенные бои. Бахмутская битва – это битва, которая решит судьбу Донбасса?

Почему Бахмут так важен для россиян?

RusDelfi
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