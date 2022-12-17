На рождественском концерте для жителей Мустамяэ выступят Элина Нечаева и Аули Теппо

„В Мустамяэ стало доброй традицией устраивать церковные концерты на Рождество, и этот год не исключение. Я рад пригласить всех жителей Мустамяэ в воскресенье, 18 декабря, в 17:00 в Таллиннский Домский собор, чтобы насладиться прекрасным концертом Элины Нечаевой и Аули Теппо“, — приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

„Концерт предназначен для жителей Мустамяэ. Вход свободный. Поскольку количество мест в церкви ограничено (500 человек), то концерт можно будет также посмотреть в прямом эфире на страничке Управы Мустамяэ в Фейсбуке, а также на сайте Таллиннского Домского собора и в YouTube“.

На рождественском концерте в Мустамяэ прозвучат произведения Баха, Каччини, Вроны, Генделя, Моцарта, Грубера, Коэна и ряда других известных композиторов, а также попурри из любимых рождественских песен.

Рождественский концерт Мустамяэ в Домском соборе состоится в воскресенье, 18 декабря, начало в 17:00. Двери откроются в 16:20. Вход и выбор мест свободный.